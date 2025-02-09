Семирічна гонщиця зі США розбилась під час заїзду з драгрейсингу у Флориді

Зої Діас Родрігес не впоралась із керуванням під час турніру в Орландо. За три дні до фатальних перегонів дівчина відсвяткувала свій сьомий день народження.

У місті Орландо (штат Флорида, США) під час дитячих перегонів сталась жахлива трагедія. Юніорські перегони з драгрейсингу забрали життя спортсменки на ім'я Зої Діас Родрігес, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox35orlando.

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Фатальний заїзд

Дівчина брала участь у спринтерському заїзді на дистанцію 201 метр. Швидкість у її віковій категорії була обмежена до 64 кілометрів на годину, але це не завадило трагедії.

Під час перегонів Зої не впоралась із керуванням та вилетіла з траси. На своєму шляху спортсменка збила стюарда, після чого врізалась у стіну.

Дівчина отримала несумісні із життям травми та загинула в лікарні. На момент смерті їй було сім років, свій день народження вона відсвяткувала за три дні до перегонів.

Нагадаємо, що влітку 2024 року в США розбився мотогонщик Хав'єр Альварес. 47-річний спортсмен не впорався із керуванням та на всій швидкості влетів у тюк сіна.