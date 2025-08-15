На Алясці розпочалися перемовини між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Росії Володимиром Путіним. З важливим меседжем до лідера Сполучених Штатів звернувся абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Український чемпіон Олександр Усик не залишився осторонь важливої події. Зірка світового боксу закликав президента США Дональда Трампа забезпечити справедливий мир, пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

Що сказав Усик у посланні Трампу?

Олександр Усик наголосив, що зустріч на Алясці це не боксерський поєдинок, не шоу та навіть не ділові переговори. Від результату саміту залежить подальша доля всього світу. Тож президент США повинен продемонструвати лідерські якості та поставити зухвалого диктатора на місце.

"Ми всі хочемо миру – тривалого та стабільного. Ми хочемо розвиватися як люди і як нація, економічно і технологічно, жити в мирі та християнській любові. Не в страху і терорі. Я хочу, щоб діти не тільки в Україні, але і в решті Європи та США жили без цього страху.

А для цього страх має відчувати Росія. Ворог має знати: кожен крок вперед буде болючим і безглуздим. Тільки так можна зупинити того, хто не визнає ні правил, ні честі.

Я часто кажу: "Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон". Так, Росія велика. Але Сполучені Штати – це лев.

І саме зараз Дональд Трамп може показати росіянам, хто є справжнім королем джунглів. І хто має справжню владу. Тому сьогодні я ваш уболівальник, пане президенте. Я сподіваюся на вашу перемогу – нокаутом", – сказав Усик.

Зазначимо, що перемовини на Алясці проходять у форматі "три на три". На саміті США представляють президент Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф. Від країни-агресора в перемовинах беруть участь Володимир Путін, голова МЗС Росії Сергій Лавров і помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

