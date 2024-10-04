Експрезидент ФФУ Анатолій Коньков помер 4 жовтня 2024 року у віці 75 років. Про це повідомляє УАФ на офіційній сторінці у телеграмі.

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Що відомо про Анатолія Конькова

Анатолій Коньков під час кар'єри футболіста представляв такі команди, як краматорський Авангард, донецький Шахтар, київське Динамо. Окрім цього, виступав за збірну СРСР.

Під час тренерської діяльності український фахівець працював у Таврії, Шахтарі, Зеніті, Миколаєві, алчевській Сталі та Інтері із Баку. Також він тренував молодіжну та національну збірні України.

У період з вересня 2013 до 23 січня 2015 року Анатолій Дмитрович очолював Федерацію футболу України. З 2008 по 2012 роки працював спортивним директором у Сталі.

За час професійної кар'єри футболіста Анатолій Коньков ставав чотириразовим переможцем чемпіонату СРСР, вигравав Кубок союзу, Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА.

Окрім цього, видатний футболіст та тренер ставав срібним призером чемпіонату Європи та здобув "бронзу" Олімпійських ігор.