Збірна України з футболу готується до жовтневих матчів у Лізі націй. Команда Сергія Реброва проведе номінально "домашні" зустрічі проти Грузії та Чехії.

До теми Ситуація жахлива: збірна України втратила двох лідерів перед доленосними матчами в Лізі націй

Чергова втрата для Реброва

Напередодні збору "синьо-жовті" опинились у важкій кадровій ситуації. Через травми долучитися до збірної не зможуть Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков та Тарас Степаненко.

Тепер же стало відомо про нову болісну втрату для команди. ТаТоТаке повідомляє, що травму литкового м'яза отримав лівий захисник Віталій Миколенко.

Очікується, що вихованець Динамо пробуде в лазареті близько трьох тижнів. Його клуб Евертон про пошкодження ще не повідомляв. Таким чином, у заявці збірної України залишається лише один номінальний лівий захисник.

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Мова про Богдана Михайліченка з Полісся. Крім того, у резервному списку є Олександр Мартинюк з Олександрії. Нагадаємо, що Миколенко награв 44 матчі за збірну України, забивши один гол.

Відзначимо, що збірна України провально стартувала у Лізі націй 2024-2025. Підопічні Сергія Реброва програли у вересні як Албанії (1:2), так і Чехії (2:3). Таким чином, "синьо-жовті" опинились на останній сходинці у групі дивізіону В.