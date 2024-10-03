Збірна України у жовтні зіграє два матчі у Лізі націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва у Польщі "прийматиме" збірні Грузії та Чехії – 11 та 14 числа відповідно.
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Втрата двох лідерів
Втім кадрова ситуація в стані "синьо-жовтих" залишається доволі поганою. Через травми команді не допоможуть Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Тепер же збірна України втратила ще двох футболістів.
У грі Ліги чемпіонів проти Феєнорда пошкодження отримав Віктор Циганков. Основний вінгер збірної травмував задню поверхню стегна, через що буде змушений провести в лазареті щонайменше три тижні, повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
Так само травмувався у матчі Ліги чемпіонів і Тарас Степаненко. Опорний півзахисник залишив поле через м'язову травму і також буде змушений майже на місяць залишитися без футболу.
Поки невідомо, чи буде Сергій Ребров довикликати когось на заміну Циганкову та Степаненку. На жовтневий виклик збірної до резервного списку потрапили:
- воротар Дмитро Різник
- центральний захисник Олександр Сваток
- лівий захисник Олександр Мартинюк
- центральний півзахисник Артем Бондаренко
- центральний півзахисник Віталій Буяльський
- вінгер Андрій Ярмоленко
- вінгер Олександр Назаренко
- форвард Данило Сікан
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Нагадаємо, що у перших двох матчах групи дивізіону В Україна не взяла жодного балу та опустилась на останнє місце. Команда Сергія Реброва поступилась Албанії (1:2) та Чехії (2:3).