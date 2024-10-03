Господарі зазнали поразки з рахунком 2:3. У цьому поєдинку в першому таймі травму отримав гравець збірної України Віктор Циганков.

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Невтішні прогнози

На післяматчевій пресконференції наставник Жирони Мічел висловився про пошкодження правого вінгера. Він заявив, що остаточно про серйозність травми стане відомо після додаткового обстеження, повідомляє Marca.

Травма Віктора? Це має поганий вигляд. На нього чекає додаткове обстеження, але можна сказати, що це пошкодження підколінного сухожилля, тут все залежить від сантиметрів. Віктор – дуже важливий гравець для нас.

Більш розлого прокоментував пошкодження українця відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Він заявив, що ця травма є рецидивом попередньої та з великою ймовірністю Віктор Циганков пропустить жовтневі матчі збірної України.

"Зважаючи, на те, що саме ця травма турбувала гравця ще з Євро, і від якої він відновився лише в кінці серпня, це можна трактувати, як рецидив. Типовий механізм для цієї травми – спринт + розтягнення мʼяза (дотягування за мʼячем). Віктор досвідчений і розумний гравець, тому його реакція була показовою.

Покидав поле вінгер, розуміючи характер травми та приблизний термін, який він пропустить. Як мінімум, від такої травми слід відновлюватися три тижні. Навіть якщо це буде перший ступінь травми – Віктор зможе повернутися на поле не раніше 23 жовтня. Правда, зважаючи на рецидивний характер травми, вартувало б взяти триваліший час для надійнішого відновлення", – написав Бабелюк.

Довідка. Збірна України свої найближчі матчі в Лізі націй проведе 11 та 14 жовтня. Суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Грузії та Чехії відповідно.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Віктор Циганков провів вісім поєдинків за Жирону. В його активі гол плюс асист.