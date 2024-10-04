В Лізі Європи 2024-2025 триває основний етап. Цього року єврокубки зазнали кардинальних змін формату та розширення кількості учасників, повідомляє 24 Канал.
До теми Динамо на дні: кияни зазнали другої поразки в Лізі Європи, поступившись аутсайдеру Бундесліги
Оновлена ЛЄ набирає обертів
До основної стадії Ліги Європи потрапили 36 команд і вони не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, а за їх підсумком і формується турнірна таблиця.
Цього четверга в ЛЄ був відіграний другий тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 48 голів, тобто в середньому 2,66 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити поразку Рома та чергову втрату очок від Манчестер Юнайтед.
Всі результати 2 туру Ліги Європи 2024-2025:
- Хоффенхайм – Динамо 2:0
- Карабах – Мальме 1:2
- Лаціо – Ніцца 4:1
- Маккабі Тель-Авів – Мідтьюлланд 0:2
- Олімпіакос – Брага 3:0
- Реал Сосьєдад – Андерлехт 1:2
- РФШ – Галатасарай 2:2
- Славія – Аякс 1:1
- Ференцварош – Тоттенхем 1:1
- Атлетік – АЗ Алкмаар 2:0
- Бешикташ – Айнтрахт 1:3
- Вікторія – Лудогорець 0:0
- Ельфсборг – Рома 1:0
- Порту – Манчестер Юнайтед 3:3
- ПАОК – Стяуа 0:1
- Рейнджерс – Ліон 1:4
- Юніон Сен-Жиллуаз – Буде-Глімт 0:0
- Твенте – Фенербахче 1:1
Динамо програло другий поспіль матч в ЛЄ та залишається однією з двох команд, які ще не забивали у турнірі. Кияни розташувались аж на 35 місці у загальній таблиці.
Нижче тільки Бешикташ через гіршу різницю м'ячів. У свою чергу лідерство захопили п'ять клубів, які набрали максимум у перших двох турах. Мова про Лаціо, Ліон, Тоттенхем, Стяуа та Андерлехт.
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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Лаціо
|2
|0
|0
|7-1
|6
|2
|Ліон
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3
|Тоттенхем
|2
|0
|0
|5-1
|6
|4
|Стяуа
|2
|0
|0
|5-1
|6
|5
|Андерлехт
|2
|0
|0
|4-2
|6
|6
|Аякс
|1
|1
|0
|5-1
|4
|7
|Айнтрахт
|1
|1
|0
|6-4
|4
|8
|Галатасарай
|1
|1
|0
|5-3
|4
|9
|Славія
|1
|1
|0
|3-1
|4
|10
|Мідтьюлланд
|1
|1
|0
|3-1
|4
|11
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|3-1
|4
|12
|Атлетік
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|Фенербахче
|1
|1
|0
|3-2
|4
|14
|Буде-Глімт
|1
|1
|0
|3-2
|4
|15
|Олімпіакос
|1
|0
|1
|3-2
|3
|16
|Ельфсборг
|1
|0
|1
|3-3
|3
|17
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|3-4
|3
|18
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|1
|3-4
|3
|19
|Мальме
|1
|0
|1
|2-3
|3
|20
|Брага
|1
|0
|1
|2-4
|3
|21
|Манчестер Юн.
|0
|2
|0
|4-4
|2
|22
|Вікторія
|0
|2
|0
|3-3
|2
|23
|Твенте
|0
|2
|0
|2-2
|2
|24
|Порту
|0
|1
|1
|5-6
|1
|25
|Реал Сосьєдад
|0
|1
|1
|2-3
|1
|26
|Юніон Сен-Жиллуаз
|0
|1
|1
|1-2
|1
|27
|Рома
|0
|1
|1
|1-2
|1
|28
|Лудогорець
|0
|1
|1
|0-2
|1
|29
|РФШ
|0
|1
|1
|3-6
|1
|30
|Ніцца
|0
|1
|1
|2-5
|1
|31
|Ференцварош
|0
|0
|2
|2-4
|0
|32
|ПАОК
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|Маккабі Тель-Авів
|0
|0
|2
|1-4
|0
|34
|Карабах
|0
|0
|2
|1-5
|0
|35
|Динамо
|0
|0
|2
|0-5
|0
|36
|Бешикташ
|0
|0
|2
|1-7
|0
Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.
Матчі третього туру Ліги Європи пройдуть за три тижні, 23-24 жовтня. Динамо завітає в гості до одного з фаворитів усього турніру Роми. У свою чергу Манчестер Юнайтед зійдеться із Фенербахче з Жозе Моуріньо, а Тоттенхем прийматиме АЗ Алкмаар
Розклад 2 туру Ліги Європи 2024-2025:
- 23 жовтня, 17:30. Брага – Буде-Глімт
- 23 жовтня, 17:30. Галатасарай – Ельфсборг
- 24 жовтня, 19:45. Айнтрахт – РФШ
- 24 жовтня, 19:45. Маккабі Тель-Авів – Реал Сосьєдад
- 24 жовтня, 19:45. Карабах – Аякс
- 24 жовтня, 19:45. Мідтьюлланд – Юніон Сен-Жиллуаз
- 24 жовтня, 19:45. ПАОК – Вікторія
- 24 жовтня, 19:45. Рома – Динамо
- 24 жовтня, 19:45. Ференцварош – Ніцца
- 24 жовтня, 22:00. Андерлехт – Лудогорець
- 24 жовтня, 22:00. Атлетік – Славія
- 24 жовтня, 22:00. Ліон – Бешикташ
- 24 жовтня, 22:00. Мальме – Олімпіакос
- 24 жовтня, 22:00. Порту – Хоффенхайм
- 24 жовтня, 22:00. Рейнджерс – Стяуа
- 24 жовтня, 22:00. Твенте – Лаціо
- 24 жовтня, 22:00. Тоттенхем – АЗ Алкмаар
- 24 жовтня, 22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед