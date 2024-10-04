В Лізі Європи 2024-2025 триває основний етап. Цього року єврокубки зазнали кардинальних змін формату та розширення кількості учасників, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо на дні: кияни зазнали другої поразки в Лізі Європи, поступившись аутсайдеру Бундесліги

Оновлена ЛЄ набирає обертів

До основної стадії Ліги Європи потрапили 36 команд і вони не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, а за їх підсумком і формується турнірна таблиця.

Цього четверга в ЛЄ був відіграний другий тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 48 голів, тобто в середньому 2,66 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити поразку Рома та чергову втрату очок від Манчестер Юнайтед.

Всі результати 2 туру Ліги Європи 2024-2025:

Хоффенхайм – Динамо 2:0

Карабах – Мальме 1:2

Лаціо – Ніцца 4:1

Маккабі Тель-Авів – Мідтьюлланд 0:2

Олімпіакос – Брага 3:0

Реал Сосьєдад – Андерлехт 1:2

РФШ – Галатасарай 2:2

Славія – Аякс 1:1

Ференцварош – Тоттенхем 1:1

Атлетік – АЗ Алкмаар 2:0

Бешикташ – Айнтрахт 1:3

Вікторія – Лудогорець 0:0

Ельфсборг – Рома 1:0

Порту – Манчестер Юнайтед 3:3

ПАОК – Стяуа 0:1

Рейнджерс – Ліон 1:4

Юніон Сен-Жиллуаз – Буде-Глімт 0:0

Твенте – Фенербахче 1:1

Динамо програло другий поспіль матч в ЛЄ та залишається однією з двох команд, які ще не забивали у турнірі. Кияни розташувались аж на 35 місці у загальній таблиці.

Нижче тільки Бешикташ через гіршу різницю м'ячів. У свою чергу лідерство захопили п'ять клубів, які набрали максимум у перших двох турах. Мова про Лаціо, Ліон, Тоттенхем, Стяуа та Андерлехт.

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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Лаціо 2 0 0 7-1 6 2 Ліон 2 0 0 6-1 6 3 Тоттенхем 2 0 0 5-1 6 4 Стяуа 2 0 0 5-1 6 5 Андерлехт 2 0 0 4-2 6 6 Аякс 1 1 0 5-1 4 7 Айнтрахт 1 1 0 6-4 4 8 Галатасарай 1 1 0 5-3 4 9 Славія 1 1 0 3-1 4 10 Мідтьюлланд 1 1 0 3-1 4 11 Хоффенхайм 1 1 0 3-1 4 12 Атлетік 1 1 0 3-1 4 13 Фенербахче 1 1 0 3-2 4 14 Буде-Глімт 1 1 0 3-2 4 15 Олімпіакос 1 0 1 3-2 3 16 Ельфсборг 1 0 1 3-3 3 17 Рейнджерс 1 0 1 3-4 3 18 АЗ Алкмаар 1 0 1 3-4 3 19 Мальме 1 0 1 2-3 3 20 Брага 1 0 1 2-4 3 21 Манчестер Юн. 0 2 0 4-4 2 22 Вікторія 0 2 0 3-3 2 23 Твенте 0 2 0 2-2 2 24 Порту 0 1 1 5-6 1 25 Реал Сосьєдад 0 1 1 2-3 1 26 Юніон Сен-Жиллуаз 0 1 1 1-2 1 27 Рома 0 1 1 1-2 1 28 Лудогорець 0 1 1 0-2 1 29 РФШ 0 1 1 3-6 1 30 Ніцца 0 1 1 2-5 1 31 Ференцварош 0 0 2 2-4 0 32 ПАОК 0 0 2 1-4 0 33 Маккабі Тель-Авів 0 0 2 1-4 0 34 Карабах 0 0 2 1-5 0 35 Динамо 0 0 2 0-5 0 36 Бешикташ 0 0 2 1-7 0

Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.

Матчі третього туру Ліги Європи пройдуть за три тижні, 23-24 жовтня. Динамо завітає в гості до одного з фаворитів усього турніру Роми. У свою чергу Манчестер Юнайтед зійдеться із Фенербахче з Жозе Моуріньо, а Тоттенхем прийматиме АЗ Алкмаар

Розклад 2 туру Ліги Європи 2024-2025: