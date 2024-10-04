В Лізі Європи 2024-2025 триває основний етап. Цього року єврокубки зазнали кардинальних змін формату та розширення кількості учасників, повідомляє 24 Канал.

До теми Динамо на дні: кияни зазнали другої поразки в Лізі Європи, поступившись аутсайдеру Бундесліги

Оновлена ЛЄ набирає обертів

До основної стадії Ліги Європи потрапили 36 команд і вони не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, а за їх підсумком і формується турнірна таблиця.

Цього четверга в ЛЄ був відіграний другий тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 48 голів, тобто в середньому 2,66 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити поразку Рома та чергову втрату очок від Манчестер Юнайтед.

Всі результати 2 туру Ліги Європи 2024-2025:

  • Хоффенхайм – Динамо 2:0
  • Карабах – Мальме 1:2
  • Лаціо – Ніцца 4:1
  • Маккабі Тель-Авів – Мідтьюлланд 0:2
  • Олімпіакос – Брага 3:0
  • Реал Сосьєдад – Андерлехт 1:2
  • РФШ – Галатасарай 2:2
  • Славія – Аякс 1:1
  • Ференцварош – Тоттенхем 1:1
  • Атлетік – АЗ Алкмаар 2:0
  • Бешикташ – Айнтрахт 1:3
  • Вікторія – Лудогорець 0:0
  • Ельфсборг – Рома 1:0
  • Порту – Манчестер Юнайтед 3:3
  • ПАОК – Стяуа 0:1
  • Рейнджерс – Ліон 1:4
  • Юніон Сен-Жиллуаз – Буде-Глімт 0:0
  • Твенте – Фенербахче 1:1

Динамо програло другий поспіль матч в ЛЄ та залишається однією з двох команд, які ще не забивали у турнірі. Кияни розташувались аж на 35 місці у загальній таблиці.

Нижче тільки Бешикташ через гіршу різницю м'ячів. У свою чергу лідерство захопили п'ять клубів, які набрали максимум у перших двох турах. Мова про Лаціо, Ліон, Тоттенхем, Стяуа та Андерлехт.

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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Лаціо 2 0 0 7-1 6
2 Ліон 2 0 0 6-1 6
3 Тоттенхем 2 0 0 5-1 6
4 Стяуа 2 0 0 5-1 6
5 Андерлехт 2 0 0 4-2 6
6 Аякс 1 1 0 5-1 4
7 Айнтрахт 1 1 0 6-4 4
8 Галатасарай 1 1 0 5-3 4
9 Славія 1 1 0 3-1 4
10 Мідтьюлланд 1 1 0 3-1 4
11 Хоффенхайм 1 1 0 3-1 4
12 Атлетік 1 1 0 3-1 4
13 Фенербахче 1 1 0 3-2 4
14 Буде-Глімт 1 1 0 3-2 4
15 Олімпіакос 1 0 1 3-2 3
16 Ельфсборг 1 0 1 3-3 3
17 Рейнджерс 1 0 1 3-4 3
18 АЗ Алкмаар 1 0 1 3-4 3
19 Мальме 1 0 1 2-3 3
20 Брага 1 0 1 2-4 3
21 Манчестер Юн. 0 2 0 4-4 2
22 Вікторія 0 2 0 3-3 2
23 Твенте 0 2 0 2-2 2
24 Порту 0 1 1 5-6 1
25 Реал Сосьєдад 0 1 1 2-3 1
26 Юніон Сен-Жиллуаз 0 1 1 1-2 1
27 Рома 0 1 1 1-2 1
28 Лудогорець 0 1 1 0-2 1
29 РФШ 0 1 1 3-6 1
30 Ніцца 0 1 1 2-5 1
31 Ференцварош 0 0 2 2-4 0
32 ПАОК 0 0 2 1-4 0
33 Маккабі Тель-Авів 0 0 2 1-4 0
34 Карабах 0 0 2 1-5 0
35 Динамо 0 0 2 0-5 0
36 Бешикташ 0 0 2 1-7 0

Формат Ліги Європи. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги Європи пройде 21 травня 2025 року в Більбао.

Матчі третього туру Ліги Європи пройдуть за три тижні, 23-24 жовтня. Динамо завітає в гості до одного з фаворитів усього турніру Роми. У свою чергу Манчестер Юнайтед зійдеться із Фенербахче з Жозе Моуріньо, а Тоттенхем прийматиме АЗ Алкмаар

Розклад 2 туру Ліги Європи 2024-2025:

  • 23 жовтня, 17:30. Брага – Буде-Глімт
  • 23 жовтня, 17:30. Галатасарай – Ельфсборг
  • 24 жовтня, 19:45. Айнтрахт – РФШ
  • 24 жовтня, 19:45. Маккабі Тель-Авів – Реал Сосьєдад
  • 24 жовтня, 19:45. Карабах – Аякс
  • 24 жовтня, 19:45. Мідтьюлланд – Юніон Сен-Жиллуаз
  • 24 жовтня, 19:45. ПАОК – Вікторія
  • 24 жовтня, 19:45. Рома – Динамо
  • 24 жовтня, 19:45. Ференцварош – Ніцца
  • 24 жовтня, 22:00. Андерлехт – Лудогорець
  • 24 жовтня, 22:00. Атлетік – Славія
  • 24 жовтня, 22:00. Ліон – Бешикташ
  • 24 жовтня, 22:00. Мальме – Олімпіакос
  • 24 жовтня, 22:00. Порту – Хоффенхайм
  • 24 жовтня, 22:00. Рейнджерс – Стяуа
  • 24 жовтня, 22:00. Твенте – Лаціо
  • 24 жовтня, 22:00. Тоттенхем – АЗ Алкмаар
  • 24 жовтня, 22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед