Хоффенхайм – Динамо 2:0

Гол: Гложек, 22, 60

У першому турі Ліги Європи динамівці зазнали розгромної поразки від італійського Лаціо (0:3). Виправляти турнірне становище підопічні Олександра Шовковського збиралися у матчі з Хоффенхаймом, пише 24 Канал.

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Чергова поразка Динамо в Лізі Європи

Суперники киян невдало стартували у Бундеслізі, опинившись на дні турнірної таблиці після п'яти матчів. А у першому турі Ліги Європи "крайхгаувці" зіграли внічию з посереднім Мідтьюланном (1:1). Тож Хоффенхайм був цілком по зубах українській команді.

У Шовковського теж були проблеми перед матчем. Через травми залишилися у Києві лідери команди – Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.

Перший тайм пройшов за ігрової переваги Динамо. Кияни більше контролювали м'яч, але рідко загрожували воротам суперників. Натомість Хоффенхайм вижав максимум зі своїх моментів.

На 22-й хвилині господарі скористалися помилками захисників Динамо та відкрили рахунок у матчі. Чеський форвард Хоффенхайма Адам Гложек отримав м'яч у штрафному майданчику та ювелірним ударом відправив м'яч під праву стійку.

Відео першого голу Гложека

У середині другого тайму той же Гложек вдруге покарав динамівців. Нападник чудовим ударом пробив впритул до стійки. Бущан не зміг врятувати команду.

Відео другого голу Гложека

Здобувши відчутну перевагу господарі не відійшли до власних воріт, а продовжували тиснути на динамівців. Наприкінці матчу гравці Хоффенхайму мали можливість довести рахунок до розгромного.

У підсумку Динамо поступилося Хоффенхайму з рахунком 0:2. Підопічні Шовковського зазнали другої поспіль поразки в Лізі Європи та опустилися на дно турнірної таблиці.

Нагадаємо, що у третьому турі кияни вирушать до Риму. У столиці Італії Динамо зіграє з Ромою Артема Довбика. Поєдинок відбудеться 24 жовтня і розпочнеться о 19:45.