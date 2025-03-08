Сьогодні, 8 березня, в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день. Представники українського спорту привітали представниць жіночої статі зі святом, пише 24 Канал.

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Вітання зірок спорту з 8 березня

Футбольний клуб Динамо Київ у привітанні згадав українських жінок, які зі зброєю в руках боронять Батьківщину від ворога.

"Українські жінки щодня доводять, що немає меж для сміливості, витривалості та рішучості. Сьогодні вони захищають нашу країну – на фронті, у волонтерстві, у лікарнях, у кожній сфері нашого життя. Дякуємо за те, що ви робите! Слава Україні!", – йдеться у вітанні пресслужби Динамо.

Динамо привітало жінок з 8 березня / фото ФК Динамо

Чемпіон України донецький Шахтар побажав усім жінкам "миру й добра, завжди сонячного весняного настрою, яскравих усмішок та кохання".

"Гірники" повідомили, що 25 відсотків персоналу клубу становлять представниці прекрасної статі. Пресслужба Шахтаря поцікавилася у працівниць, що для них означає Міжнародний жіночий день.

Жіночий персонал Шахтаря про 8 березня / фото ФК Шахтар

Житомирське Полісся підготувало оригінальний колаж з футболістками жіночої команди та символом клубу. Поліським "вовчицям" пресслужба клубу написала приємні привітання.

Дякуємо вам за вашу мудрість, турботу та щоденну працю, яка змінює світ на краще. Нехай кожен день буде сповнений щастям, любов’ю та здійсненими мріями. А поруч завжди будуть люди, які цінують і захоплюються вами!,

– йдеться у повідомленні Полісся.

Полісся привітало з 8 березня / фото ФК Полісся

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик у сторіз в інстаграмі опублікувала фото зі смаколиками, про які мріють дівчата. Чорна ікра та шоколадний торт, на думку Катерини, сьогодні повинні бути на святковому столі.

Вітання від Катерини Усик / скриншот з інстаграму

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков в інстаграмі привітав дружину та доньку зі святом. Зірка УПЛ опублікував спільне фото з палаючим серцем та поцілунками.

"З вашим святом, любімкі", – написав Судаков.

Судаков привітав дружину та доньку зі святом / фото з інстаграму

Бронзова призерка Олімпійських ігор з дзю-до Дар'я Білодід на 8 березня опублікувала чарівне фото з рожевими тюльпанами.

Святкове фото від Дар'ї Білодід / фото з інстаграму спортсменки

Півзахисник збірної України та італійської Дженоа Руслан Маліновський підготував подарунки для своїх дівчат – дружини та доньки. На 8 березня футболіст подарував букети весняних квітів.

Маліновський привітав дружину та доньку / фото з інстаграму Роксани Маліновської