Сегодня, 8 марта, в Украине и мире отмечают Международный женский день. Представители украинского спорта поздравили представительниц женского пола с праздником, пишет 24 Канал.

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Поздравление звезд спорта с 8 марта

Футбольный клуб Динамо Киев в поздравлении вспомнил украинских женщин, которые с оружием в руках защищают Родину от врага.

"Украинские женщины ежедневно доказывают, что нет предела для смелости, выносливости и решимости. Сегодня они защищают нашу страну – на фронте, в волонтерстве, в больницах, в каждой сфере нашей жизни. Спасибо за то, что вы делаете! Слава Украине!", – говорится в поздравлении пресс-службы Динамо.

Динамо поздравило женщин с 8 марта / фото ФК Динамо

Чемпион Украины донецкий Шахтер пожелал всем женщинам "мира и добра, всегда солнечного весеннего настроения, ярких улыбок и любви".

"Горняки" сообщили, что 25 процентов персонала клуба составляют представительницы прекрасного пола. Пресс-служба Шахтера поинтересовалась у работниц, что для них значит Международный женский день.

Женский персонал Шахтера о 8 марта / фото ФК Шахтер

Житомирское Полесье подготовило оригинальный коллаж с футболистками женской команды и символом клуба. Полесским "волчицам" пресс-служба клуба написала приятные поздравления.

Спасибо вам за вашу мудрость, заботу и ежедневный труд, которая меняет мир к лучшему. Пусть каждый день будет полон счастьем, любовью и осуществленными мечтами. А рядом всегда будут люди, которые ценят и восхищаются вами!,

– говорится в сообщении Полесья.

Полесье поздравило с 8 марта / фото ФК Полесье

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина Усик в сториз в инстаграме опубликовала фото со вкусностями, о которых мечтают девушки. Черная икра и шоколадный торт, по мнению Екатерины, сегодня должны быть на праздничном столе.

Поздравление от Екатерины Усик / скриншот из инстаграма

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков в инстаграме поздравил жену и дочь с праздником. Звезда УПЛ опубликовал совместное фото с горящим сердцем и поцелуями.

"С вашим праздником, любимки", – написал Судаков.

Судаков поздравил жену и дочь с праздником / фото из инстаграма

Бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Билодид на 8 марта опубликовала волшебное фото с розовыми тюльпанами.

Праздничное фото от Дарьи Белодид / фото с инстаграммы спортсменки

Полузащитник сборной Украины и итальянской Дженоа Руслан Малиновский подготовил подарки для своих девушек – жены и дочери. 8 марта футболист подарил букеты весенних цветов.

Малиновский поздравил жену и дочь / фото из инстаграммы Роксаны Малиновской