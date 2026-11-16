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Юний гравець виступав за аматорський клуб Есейса. Попри допомогу медиків та термінову операцію, врятувати життя футболіста не вдалося, пише TyC Sports.

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Що відомо про трагедію

Трагічний інцидент стався у четвер, 12 листопада. Під час одного з ігрових епізодів Абель Нуньєс отримав прямий удар м'ячем у голову.

Після цього футболісту негайно надали першу допомогу безпосередньо на місці події. Згодом його доправили до лікарні, а матч призупинили.

Медики боролися за життя 18-річного аргентинця та провели йому операцію. Однак, попри зусилля лікарів, стан юнака не покращився.

У суботу, 15 листопада, Нуньєс помер. Про трагічну звістку повідомив його клуб, який виступає в аматорській лізі Аргентини.

Клуб відреагував на смерть гравця

ФК Есейса опублікував заяву, у якій висловив співчуття родині та близьким футболіста. У команді наголосили, що ця втрата стала великим горем для всієї клубної родини.

Від імені клубу Есейса ми хочемо висловити найщиріші співчуття та всебічну підтримку його рідним, друзям, партнерам по команді та близьким у цей надзвичайно важкий час. Спочивай з миром. Ти назавжди залишишся частиною нашої родини– йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, нещодавно у Франції 22-річний футболіст помер під час тренування.