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Sport News 24 Інші види спорту Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: де та коли відбудеться та чи виступить Магучіх
9 вересня, 07:00
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Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: де та коли відбудеться та чи виступить Магучіх

Андрій Олійник

Міжнародна федерація легкої атлетики шукає способи збільшити кількість та престижність змагань. Одним із них стало запровадження Абсолютного чемпіонату світу, який тепер буде проводитись у парні роки.

На відміну від звичайної світової першості, цей турнір має зібрати "вершки" легкої атлетики – лише найкращих з найкращих. Змагання відбуватимуться у стрімкому форматі без кваліфікацій, який має сподобатися глядачам, пише 24 Канал.

Формат Абсолютного чемпіонату світу

Ідея чемпіонату полягає в тому, що залучаються лише 8 найкращих спортсменів у стрибкових та метальних дисциплінах і 16 (два півфінали по 8) – у бігових. Хоча на практиці не у всіх видах програми строго дотрималися саме цих квот.

Прямі путівки отримали олімпійський чемпіон 2024 року у Парижі, переможець чемпіонату світу 2025 року та тріумфатор Діамантової ліги 2026 року. Решту місць розподілено за рейтингом або спеціальними запрошеннями.

Атлети не будуть витрачати сили даремно на кваліфікаційну боротьбу – одразу вирішальні забіги та спроби, які визначатимуть перших в історії абсолютних чемпіонів. 

Де та коли відбувається перший Абсолютний чемпіонат світу

Право прийняти дебютний турнір довірили угорській столиці Будапешту – World Athletics залишилися задоволеними організацією Мундіалю, який відбувся тут у 2023 році в сучасному і комфортному Національному легкоатлетичному центрі.

Змагання триватимуть з 11 до 13 вересня. Дисципліни, які цікавлять нас найбільше, заплановані на такі дні:

  • 11 вересня – метання молота (чоловіки), стрибки у висоту (жінки)
  • 13 вересня – стрибки у висоту (чоловіки)

Усі змагання розпочнуть у вечірній сесії о 19:00. Транслятором в Україні буде Суспільне.

Українці на Абсолютному чемпіонаті світу-2026

Ми будемо вболівати за 5 спорстменів у двох дисциплінах. 

Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко претендуватимуть на медалі у жіночих стрибках у висоту.

Олег Дорощук у цьому ж виді програми змагатиметься серед чоловіків.

Михайло Кохан представить Україну у чоловічому метанні молота.

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