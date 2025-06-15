Невідомі вбили непереможного російського чемпіона на вокзалі Берліна

У Берліні на залізничній станції Гезундбруннен був смертельно поранений непереможний чеченський боксер Абу Юсупов, який виступав за Німеччину. Спортсмена вбили ножем під час конфлікту з групою чоловіків, ймовірно, афганського походження.

Абу Юсупова, відомого під прізвиськом Вовк, вбили на одній із найбільших залізничних станцій Гезундбруннен. Унаслідок конфлікту один із нападників ударив спортсмена ножем у шию, пише 24 канал з посиланням на Tagesspiegel.

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Юсупова вбили у Німеччині

Між боксером і групою чоловіків афганського походження стався конфлікт, який завершився нападом. Один із нападників завдав боксеру смертельного удару ножем у шию ззаду. На місце трагедії оперативно прибули правоохоронці та медики, але врятувати спортсмена не вдалося – він помер у лікарні.

У Абу Юсупова залишилася дружина та троє малолітніх дітей.

Вбивця та інші учасники інциденту залишаються на свободі. Розслідування триває, прокуратура Берліна вже підтвердила факт розшуку. Поліція закликає свідків надати будь-яку інформацію, що може допомогти в розслідуванні.

Трагедія викликала хвилю співчуття в боксерському світі. Всесвітня боксерська рада опублікувала офіційний некролог, у якому назвала Юсупова символом завзятості й любові до спорту. Президент WBC Маурісіо Сулейман висловив щирі співчуття родині загиблого та назвав його смерть великою втратою для всієї боксерської спільноти.

Відзначимо, що Юсупов був чемпіоном Німеччини серед юніорів і неодноразово перемагав на регіональних турнірах у Гессені.