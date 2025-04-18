"Затягну його у глибокі води": непереможений боксер зухвало пригрозив Усику

Олександр Усик після тріумфального 2024 року анонсував, що планує провести два бої після чого завершить професійну кар'єру. Наразі він володіє трьома основними поясами хевівейту з чотирьох, тому чимало бійців хочуть провести з ним титульний поєдинок.

До списку бажаючих додався й володар титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC Агіт Кабаєл. Він заявив, що має велике бажання роздилити ринг з українцем та оцінив свої шанси на перемогу.

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Самовпевнена заява

Німець вважає, що здатний завдати великих проблем Олександру Усику, повідомляє 24 Канал із посиланням на sport.de. Він також назвав недоліки українського бійця, які міг би використати.

"Не знаю, чи є я його найгіршим кошмаром. Але він матиме проблеми з моїм стилем. Я обов’язково затягну його у глибокі води та подивлюся, чи вміє він плавати.

Усику буде важко захищатися від моїх ударів по тілу, він погано сприймає ці удари. Це ще було видно ще в любителях", – сказав Кабаєл.

До слова. Наразі основним претендентом на бій з Олександром Усиком вважається Даніель Дюбуа. Інсайдери вже назвали навіть точну дату поєдинку, проте офіційно про нього ще не було оголошено.

Зазначимо, що Агіт Кабаєл останній бій провів 22 лютого проти Чжана Чжілея, якого здолав нокаутом у шостому раунді. Всього на професійному рівні в його активі 26 боїв, у яких німець здобув усі перемоги (18 нокаутом).