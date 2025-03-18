Помер 6-разовий чемпіон ОІ зі спортивної гімнастики: його іменем названо один з елементів

Сумна новина сколихнула спортивну спільноту. Пішов із життя легендарний японський гімнаст Акінорі Накаяма.

Йому було 82 роки. Титулований гімнаст помер 9 березня від раку шлунка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyodo.

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Спортивна спадщина Накаями

Японський гімнаст тріумфально дебютував на Олімпійських іграх-1968 в Мехіко. Тоді він здобув одразу чотири "золота" – кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство.

На Олімпіаді-1972 в Мюнхені Накаяма додав до своєї колекції ще дві медалі найвищого ґатунку. Він став переможцем у змаганнях на кільцях та в командному багатоборстві.

Окрім цього японський гімнаст мав ще по два "срібла" та "бронзи" в активі на Олімпійських іграх. Також протягом кар'єри він сім разів ставав чемпіоном світу.

Виступ Акінорі Накаями на ОІ-1972: дивіться відео

Зазначимо, що у 2005 році Акінорі Накаяму включили до Всесвітньої зали слави гімнастики. Його іменем названо один з елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування "Накаяма".