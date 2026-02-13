Стали на коліно з прапором: українські лижники влаштували потужну акцію пам’яті на Олімпіаді

Представники збірної України влаштували акцію пам’яті на Олімпіаді. Відбулося це після виступу в гонці з роздільним стартом у лижному спорті.

Українці здійснили символічний жест, ставши на коліно з національним прапором у руках. Це стало яскравим посланням пам’яті про загиблих українських спортсменів і солідарності зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який не зміг виступити через суперечливу ситуацію зі своїм шоломом, повідомив НОК на своїй сторінці у фейсбуці.

Який меседж хотіли донести українські лижники?

У гонці з роздільним стартом на зимових Олімпійських іграх-2026 українські спортсмени Олександр Лісогор та Дмитро Драгун фінішували відповідно на 60-й і 71-й позиціях.

Однак після завершення змагання вся команда разом із тренерами і технічним персоналом, тримаючи синьо-жовтий прапор, опустилася на одне коліно – жест, що має глибоке символічне значення.

Цим українські лижники вшанували пам’ять загиблих під час російсько-української війни спортсменів, а також висловили підтримку Владиславу Герaскевичу, скелетоністу, який зіткнувся з дискваліфікацією через свій шолом із зображеннями загиблих.

Значення акції пам'яті

За повідомленням Національного олімпійського комітету України, до цієї символічної акції долучилися і представники інших країн, що додало вчинку міжнародного відлуння.

Українські спортсмени зазначили, що навіть на світовій спортивній арені важливо пам’ятати про трагедії та боротися за цінності, які вони уособлюють для своєї країни.

Що відомо про скандал навколо Гераскевича?