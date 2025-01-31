Невдалий дебют Бущана: Аль-Шабаб поступився у чемпіонаті Саудівської Аравії

Георгій Бущан нещодавно перейшов у саудівський Аль-Шабаб. Головний тренер команди одразу довірив місце у старті українському голкіперу.

Аль-Іттіфак – Аль-Шабаб 3:1

Голи: Вейналдум, 35, 90+11, Кошта, 43 – Хамдалла, 40

Сьогодні, 31 січня, відбувся 18-й тур саудівської Про-ліги сезону-2024/2025. В одному із матчів Аль-Іттіфак вдома приймав Аль-Шабаб, повідомляє 24 канал.

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Бущан почав з поразки

Перший матч у складі Аль-Шабаба для Георгія Бущана видався не найкращим чином. Нова команда українського голкіпера поступилась Аль-Іттіфаку.

Лік голам у матчі відкрив ексгравець Ліверпуля та ПСЖ Жоржіньо Вейналдум. Гості змогли відігратись після першого пропущеного м'яча, але за три хвилини Георгій Бущан пропустив другий гол у складі нового колективу.

На 75-й хвилині новий партнер українського воротаря Хамдалла міг зрівняти рахунок. Проте марокканський форвард схибив з 11-метрової позначки, пробивши вище воріт.

У компенсований час Вейналдум остаточно встановив переможця матчу. У підсумку гра завершилась перемогою Аль-Іттіфака з рахунком 3:1.

До слова. Аль-Шабаб посідає 6 сходинку у чемпіонаті Саудівської Аравії сезону-2024/2025. Після зіграних 18 турів "білі леви" мають 29 пунктів.

У наступному турі саудівської Про-ліги Аль-Шабаб зустрінеться з Аль-Халідж. Матч відбудеться на домашньому стадіоні "білих левів" – 6 лютого, о 17:20 за київським часом.