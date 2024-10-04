Відмова саудівського клубу від матчу Азійської ліги чемпіонів спричинена безпековою ситуацією на Близькому Сході. В останній час значно загострились відношення між Іраном та Ізраїлем, про це повідомляє Marca.



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Рішення Аль-Насра

Один із грандів чемпіонату Саудівської Аравії планує відмовитись від матчу з іранським Естеглялем у Азійській лізі чемпіонів. У клубі враховують загрозу від Ізраїля та вважають, що Тегеран близький до того, щоб стати найнебезпечнішим містом у регіоні.

Тому "Лицарі Неджда" не мають гарантії щодо безпеки своїх гравців та персоналу клубу. Найближчим часом керівництво Аль-Насра повідомить про своє рішення.

Важливо! Нещодавно Іран запустив близько 500 ракет по всій території Ізраїлю. Після чого влада Ізраїлю, заявила що атака з боку Ірану не залишиться без відповіді.

Зазначимо, що матч Азійської ліги чемпіонів між Естеглялем та Аль-Насром має відбутись 22 жовтня. "Жовто-сині" після двох турів мають у своєму активі чотири залікових бали.