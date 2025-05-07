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Sport News 24 Футбол Легендарний футболіст включив Забарного до символічної збірної чемпіонату Англії
7 травня, 13:12
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Легендарний футболіст включив Забарного до символічної збірної чемпіонату Англії

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Алан Ширер включив Іллю Забарного до символічної збірної за підсумками 35-го туру АПЛ.
  • Забарний провів 90 хвилин у матчі, де Борнмут переміг Арсенал 2:1.
  • У сезоні-2024/2025 Забарний зіграв 36 матчів за Борнмут.
  • Борнмут зустрінеться з Астон Віллу 10 травня о 19:30.

Легенда АПЛ Алан Ширер включив Іллю Забарного до символічної збірної. Він склав список за підсумками 35-го туру чемпіонату Англії.

Алан Ширер зробив свою версію символічної збірної за підсумками 35-го туру АПЛ. До неї увійшов і Ілля Забарний, пише 24 канал з посиланням на соцмережі чемпіонату Англії

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Символічна збірна 35-го туру АПЛ

В межах 35-го туру Борнмут переміг Арсенал з рахунком 2:1. Ілля Забарний провів на полі усі 90 хвилин. 

Український захисник потрапив до символічної збірної, яку склав Алан Ширер за підсумками туру. 


Символічна збірна 35-го туру АПЛ / Фото з соцмереж АПЛ

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 36 матчів за Борнмут у всіх турнірах.

Відзначимо, що в суботу, 10 травня, Борнмут зустрінеться з Астон Віллу. Протистояння розпочнеться о 19:30.