Повернувся на фарт: Жирона з Циганковим вирвала перемогу в Алавеса у компенсований час
Вінгер Жирони Віктор Циганков не з'являвся на футбольному полі з листопада минулого року. Українець вперше потрапив до заявки команди на виїзний поєдинок з Алавесом.
Алавес – Жирона 0:1
Гол: Соліс Ромеро, 90+1
У суботу, 11 січня, відбувся матч 19-го туру Ла Ліги між командами Алавес та Жирона. Українець Віктор Циганков розпочав поєдинок з лави запасних, пише 24 Канал.
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Перша поява Циганкова після травми
Українець тривалий час відновлювався від травми та пропустив шість поєдинків за участю своєї команди.
У першому таймі глядачі не побачили забитих голів. Гості краще контролювали м'яч, але воротам частіше загрожували футболісти Алавеса.
На 70-й хвилині другого тайму на полі з'явився Циганков, який замінив нідерландця ван де Бека. Наприкінці основного часу українець впав у штрафному майданчику господарів, вимагаючи пенальті. Однак арбітр не повірив в акторські здібності Віктора та дав сигнал продовжувати гру.
Нічийний результат на табло тримався до кінця основного часу. Та все ж фортуна посміхнулася гостям. На першій компенсованій хвилині влучний удар Соліса приніс перемогу команді Циганкова.
Відеоогляд матчу Алавес – Жирона
- Завдяки цій перемозі Жирона піднялася з 8 на 7 сходинку. В активі підопічних Мічела 28 очок у 19 матчах.
- Алавес залишився на 16-му місці Ла Ліги. "Лисиці" набрали 17 балів у 19 турах.