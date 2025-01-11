Повернувся на фарт: Жирона з Циганковим вирвала перемогу в Алавеса у компенсований час

Вінгер Жирони Віктор Циганков не з'являвся на футбольному полі з листопада минулого року. Українець вперше потрапив до заявки команди на виїзний поєдинок з Алавесом.

Алавес – Жирона 0:1

Гол: Соліс Ромеро, 90+1

У суботу, 11 січня, відбувся матч 19-го туру Ла Ліги між командами Алавес та Жирона. Українець Віктор Циганков розпочав поєдинок з лави запасних, пише 24 Канал.

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Перша поява Циганкова після травми

Українець тривалий час відновлювався від травми та пропустив шість поєдинків за участю своєї команди.

У першому таймі глядачі не побачили забитих голів. Гості краще контролювали м'яч, але воротам частіше загрожували футболісти Алавеса.

На 70-й хвилині другого тайму на полі з'явився Циганков, який замінив нідерландця ван де Бека. Наприкінці основного часу українець впав у штрафному майданчику господарів, вимагаючи пенальті. Однак арбітр не повірив в акторські здібності Віктора та дав сигнал продовжувати гру.

Нічийний результат на табло тримався до кінця основного часу. Та все ж фортуна посміхнулася гостям. На першій компенсованій хвилині влучний удар Соліса приніс перемогу команді Циганкова.

Відеоогляд матчу Алавес – Жирона