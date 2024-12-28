Збірна України з футболу завершила насичений 2024 рік. Команда Сергія Реброва протягом нього кваліфікувалась на Євро-2024, відіграла там три матчі, а також пройшла групу в Лізі націй.

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Загалом же "синьо-жовті" відіграли 14 поєдинків у 2024 році, забивши в них 19 голів. По чотири м'ячі мають на своєму рахунку Артем Довбик та Роман Яремчук. 24 Канал пропонує згадати п'ятірку найкрасивіших м'ячів збірної цього року.

5. Юхим Конопля (Україна – Албанія, 7 вересня, Ліга націй)

Стартовий матч Ліги націй наша команда програла скромній Албанії. Проте рахунок відкрили саме українці на старті другого тайму. На 49 хвилині Конопля відгукнувся на навіс від Миколенка та злету смачно приклався до м'яча, вразивши ближній кут.

Відео голу Коноплі:

4. Михайло Мудрик (Україна – Ісландія, 26 березня, відбір до Євро-2024)

Можливо, це був найважливіший гол збірної України у 2024 році. У фіналі плей-оф кваліфікації на Євро наша команда була близькою до екстратаймів, але за рахунку 1:1 вирішальний м'яч оформив Мудрик. Гравець Челсі відгукнувся на простріл від Судакова та більярдним ударом вразив ворота ісландців. Саме цей гол і вивів Україну на чемпіонат Європи.

3. Віктор Циганков (Україна – Ісландія, 26 березня, відбір до Євро-2024)

Втім у тому матчі Україна взагалі програвала після першого тайму. До голу Мудрика ситуацію вирівняв Віктор Циганков у блискавичній контратаці після перерви. Судаков шедевральним кросом запустив гравця Жирони по флангу. Той змістився у центр, знайшов момент для удару та вразив нижній кут воріт скандинавів.

Відео голів Циганкова та Мудрика:

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2. Михайло Мудрик (Україна – Грузія, 11 жовтня, Ліга націй)

Перша перемога України в Лізі націй далась дуже важко і була здобута здебільшого саме завдяки індивідуальним діям Мудрика. Після обрізки суперника у першому таймі Михайло вдало підхопив м'яч, змістився в центр під удар і зряче пробив з-за межі карного майданчика. Саме після цього голу та цієї перемоги збірна України увірувала в спасіння у цій групі.

Відео голу Мудрика:

1. Роман Яремчук (Словаччина – Україна, 21 червня, Євро-2024)

Чемпіонат Європи вийшов дуже невдалим для нашої команди. Розгромна поразка від румунів змушувала підопічних Реброва грати на перемогу проти словаків. Пропустивши у першому таймі, наша команда змогла зрівняти рахунок після перерви.

Кульмінація наступила на 80 хвилині і у тому вирішальному голі кожне рішення було прекрасним. Геніальне закидання від Шапаренка, відмінна зупинка м'яча від Яремчука та пробивання в дотик між ніг воротарю. Вийшло дуже ефектно та вчасно!

Відео голу Яремчука: