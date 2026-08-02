УЄФА хоче прибрати Інфантіно: президент Чеферін поставив ультиматум країнам Європи

Навіть після відмови ФІФА від планів продати комерційні права на чемпіонат світу приватним компаніям в УЄФА не збираються миритися з перебуванням Джанні Інфантіно на посаді очільника світового футболу.

В Європейському футбольному союзі продовжують стверджувати, що керівництво ФІФА дискредитоване і має бути змінене. Президент УЄФА Александер Чеферін має до європейських країн сувору вимогу, пише 24 Канал.

Що роблять в УЄФА, щоб відсторонити Інфантіно

Європейська організація навіть на тлі відмови ФІФА від планів заснувати компанію для проведення змагань з приватними інвестиціями має намір домогтися обрання нового голови ФІФА замість Інфантіно, а за ідеального сценарію оголошення дострокових виборів ще до 2027 року.

Для цього президент УЄФА Александер Чеферін звернувся до європейських асоціацій, щоб вони відкликали свої письмові листи підтримки Джанні Інфантіно, які були раніше надіслані у ФІФА.

Йдеться про приблизно 40 національних федерацій, які були готові переобрати швейцарця на новий термін. Особливо активно Чеферін наполягає на відмові від підтримки Інфантіно з боку Футбольної асоціації Англії.

Хто може стати президентом ФІФА замість Інфантіно

Одним з головних претендентів на крісло очільника світового футболу є президент північноамериканської конфедерації КОНКАКАФ Віктор Монтальяні.

Також чималу підтримку може отримати президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, хоча він публічно не оголошовував про намір балотуватися. Чеферін хоче обговорити з ним ситуацію 12 серпня у Зальцбургу під час матчу за Суперкубок УЄФА.