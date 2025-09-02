У вівторок, 2 вересня, закрилося літнє трансферне вікно у більшості європейських країн. До цього в останній день відбулося декілька гучних переходів, серед яких один особливо виділяється.

Ліверпуль після тривалої трансферної саги врешті-решт домовився про перехід шведського форварда Александера Ісака з Ньюкасла. Зірковий нападник підписав контракт до 30 червня 2031 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "червоних".

Що відомо про трансфер Ісака?

Сума трансферу склала близько 145 мільйонів євро. Він став рекордним не тільки для мерсисайдців, а й взагалі в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Швед буде виступати за "червоних" під дев'ятим номером. Після підписання контракту він розповів, чому так хотів перейти саме в Ліверпуль.

Мені випала нагода бути частиною цього клубу, я хочу творити історію. Я хочу вигравати трофеї. Це, зрештою, найбільша мотивація для мене, і я відчуваю, що це ідеальне місце для мого подальшого зростання та виведення моєї гри на новий рівень,

– сказав Ісак.

Ліверпуль презентував трансфер Ісака: дивіться відео

До слова. Загалом Ліверпуль здійснив вісім вхідних трансферів у міжсезоння. Також склад команди поповнили Флоріан Вірц, Уго Екітіке, Мілош Керкез, Джеремі Фрімпонг, Джованні Леоні, Армін Печі та Фредді Вудман.

Зазначимо, що до цього найдорожчим трансфером в історії АПЛ був перехід Феліппе Коутінью з Ліверпуля в Барселону за 135 мільйонів євро. А попереднє рекордне придбання також було здійснене "червоними" під час нинішнього міжсезоння – Вірц перейшов з Баєра за 125 мільйонів євро.

Нагадаємо, що перед закриттям трансферного вікна клубну прописку змінив Олександр Зінченко. Він залишив Арсенал, але продовжить кар'єру в АПЛ.

Що відомо про Ісака?