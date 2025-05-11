Форвард Атлетіко знищив Сосьєдад, встановивши рекорд Ла Ліги: відео шаленого перфомансу

У суботу, 10 травня, відбувся 35-й тур Ла Ліги сезону-2024/2025. В одному з матчів елітного іспанського дивізіону столичний Атлетіко приймав Реал Сосьєдад.

"Матрацники" знищили басків з рахунком 4:0. Головним героєм матчу чемпіонату Іспанії став Александр Серлот, який оформив покер та встановив рекорд, пише 24 канал із посиланням на AS.

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Що підкорилось Серлоту

Александер Серлот на початку матчу знищив оборону Реала Сосьєдада. Баски не змогли нічого протиставити норвезькому форварду "матрацників", який увійшов у кураж з перших хвилин.

Нападник Атлетіко забив перший гол на 7-й хвилині матчу. Вже на 11-й хвилині гри на свій рахунок норвежець записав хет-трик у ворота баскського колективу.

Цікаво. Александер Серлот виступав за Реал Сосьєдад на правах оренди з 2021 по 2023 рік. Влітку минулого року норвезький голеадор перейшов з Вільярреала в Атлетіко.

Таким чином Александер Серлот встановив унікальний рекорд іспанської Ла Ліги, оформивши найшвидший хет-трик в історії турніру у 21 столітті. Для цього йому знадобилось 3 хвилини та 57 секунд.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Реал Сосьєдад:

У поточній кампанії Александер Серлот зіграв у 47 матчах за Атлетіко в офіційних турнірах. На рахунку норвезького форварда "матрацників" 21 забитий м'яч та 2 результативні передачі.