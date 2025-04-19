Німецького тенісиста звинуватили у насильстві прямо з трибуни

Третю ракетку світу Александра Звєрєва звинуватили у домашньому насильстві. Йому крикнули звинувачення прямо з трибуни.

У п'ятницю, 18 квітня, відбувся матч чвертьфіналу Міжнародного чемпіонату Баварії. Таллон Гікспор здобув перемогу над Александром Зверєвим.

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Зверєва звинуватили в насильстві

За рахунку 5:5 у другому сеті невідомий крикнув з трибуни німцю: "Давай, ти... жінкобивця!". Це був прямий натяк до звинувачень у фізичному насильстві, які раніше висунули проти Звєрєва, пише 24 канал з посиланням на L'Equipe

Спочатку тенісист ніяк не відреагував, в той час як інші глядачі почали освистувати порушника. Звєрєв виграв гейм, а потім звернувся до судді на вишці Фергуса Мерфі з проханням вивести чоловіка.

Офіційної інформації про те, чи було виведено глядача, немає.

Відзначимо, що у червні 2024 року адвокати Александра Зверєва заявили про досягнення мирової угоди з його колишньою партнеркою та матір’ю його дитини Брендою Патеа, після чого німецький суд закрив справу. Сам тенісист відкидає всі звинувачення у свій бік.