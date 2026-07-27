Українка Аліна Полозюк перемогла найсильнішу фехтувальницю світу та завоювала медаль ЧС

Українська рапіристка Аліна Полозюк пробилася до півфіналу чемпіонату світу з фехтування, який проходить у Гонконзі. Цей результат автоматично гарантував спортсменці нагороду світової першості.

У чвертьфінальному поєдинку українка створила справжню сенсацію. Полозюк розгромно перемогла лідерку світового рейтингу, італійку Мартіну Батіні, з рахунком 15:6, повідомляє 24 Канал.

Результат Аліни Полозюк

Цей результат уже став найкращим досягненням у кар'єрі Аліни на рівні чемпіонатів світу. Крім того, Полозюк увійшла в історію як перша українська рапіристка, яка здобула медаль на ЧС у цій дисципліні.

У поєдинку за вихід до фіналу суперницею Аліни стала ще одна титулована представниця Італії – Аріанна Ерріго. Однак створити ще одну сенсацію українці не вдалося. Ерріго від старту поєдинку захопила ініціативу, вирвавшись вперед з рахунком 5:0. У підсумку Аріанна виграла з рахунком 15:7. Полозюк же стала бронзовою призеркою чемпіонату світу.

Бронзова нагорода Полозюк стала першою для збірної України на чемпіонаті світу з фехтування 2026 року.

Нагадаємо, що турнір триває в Гонконзі з 22 до 30 липня.