Вже давненько Володимир Кличко висловив бажання повернутись у професійний ринг. Легенда боксу заявляв, що хоче перевершити рекорд Джорджа Формана.

Джордж Форман у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова прокоментувала в інтерв'ю 24 Каналу можливе повернення у ринг Володимира Кличка.

До теми Бій Усика з Паркером, камбек Кличка та чи чекати битви з Ітаумою: інтерв'ю із Шатерніковою

Що сказала Шатернікова про можливе повернення Кличка?

Шатернікова попросила не поспішати із висновками щодо Кличка-молодшого. Наразі невідомо, скільки ще триватиме війна проти Росії. Адже Володимир запевняв, що не буде повертатись у ринг, допоки триватимуть військові дії.

Це складне запитання, адже ніхто не знає точно, скільки ще триватиме війна. Володимир однозначно сказав, що поки військові дії продовжуються, він сконцентрується на допомозі своїй країні. Він робить це не так медійно, але точно потужно працює для допомогти Україні. Не можна чітко сказати, чи повернеться Володимир у ринг після закінчення війни, адже ніхто не знає, скільки ще часу вона триватиме. А якщо військові дії ще триватимуть багато років? Не у 80 років же йому виходити у ринг,

– відповіла Шатернікова.

Відзначимо, що за спиною 49-річного Володимира Кличка 69 проведених боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) при 5-ти поразках.

Востаннє легендарний українець виходив у ринг 29 квітня 2017 року, коли програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа. Перед цим Кличко-молодший ще й програв Тайсону Ф'юрі.

Востаннє Володимир святкував перемогу у профі-рингу 25 квітня 2015-го, коли здолав за одноголосним рішенням суддів американця Браянта Дженнінгса.

Також Аліна Шатернікова прокоментувала потенційні бої Олександра Усика проти Мозеса Ітауми та Джейка Пола.