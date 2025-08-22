Джордж Форман в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова прокомментировала в интервью 24 Каналу возможное возвращение в ринг Владимира Кличко.

Что сказала Шатерникова о возможном возвращении Кличко?

Шатерникова попросила не спешить с выводами относительно Кличко-младшего. Пока неизвестно, сколько еще продлится война против России. Ведь Владимир уверял, что не будет возвращаться в ринг, пока будут продолжаться военные действия.

Это сложный вопрос, ведь никто не знает точно, сколько еще продлится война. Владимир однозначно сказал, что пока военные действия продолжаются, он сконцентрируется на помощи своей стране. Он делает это не так медийно, но точно мощно работает для помочь Украине. Нельзя четко сказать, вернется ли Владимир в ринг после окончания войны, ведь никто не знает, сколько еще времени она продлится. А если военные действия еще продлятся много лет? Не в 80 лет же ему выходить в ринг,

– ответила Шатерникова.

Отметим, что за спиной 49-летнего Владимира Кличко 69 проведенных боев, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом) при 5-ти поражениях.

Последний раз легендарный украинец выходил в ринг 29 апреля 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа. Перед этим Кличко-младший еще и проиграл Тайсону Фьюри.

Последний раз Владимир праздновал победу в профи-ринге 25 апреля 2015-го, когда одолел по единогласному решению судей американца Брайанта Дженнингса.

