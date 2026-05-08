Послеродовая депрессия привела к алкогольной и наркотической зависимости актрисы. Поэтому опеку над ребенком она передала бывшему мужу, пишет 24 Канал.

Как Гайден прокомментировала потерю опеки над дочерью?

В интервью для Us Weekly бывшая невеста боксера вспомнила день, когда подписывала документы о передаче опеки, охарактеризовав его как "худший в своей жизни".

По словам Панеттьери, ситуация была критической, и она чувствовала полную беспомощность.

Я чувствовала себя абсолютно бессильной. Я ничего не могла изменить. Часть меня хотела бороться, но в конце концов я должна была думать о самом важном – как все это повлияет на мою дочь,

– рассказала она.

Несмотря на внутреннее сопротивление и желание отстаивать собственные интересы, она выбрала путь, который был лучшим для ее ребенка, даже если это стоило ей усилий.

Иногда это означает делать самые тяжелые вещи в мире ради ребенка,

– подытожила Панеттьери.

Что известно о Панеттьери и Кличко?

Пара начала встречаться в 2009 году. В декабре 2014 года у них родилась дочь Кайя-Евдокия, которая сейчас проживает с отцом.

В 2018 году стало известно об их окончательном расставании. По недавнему интервью актрисы, свадьба не состоялась, в частности из-за того, что Владимир в последний момент решил ее перенести.

В мае 2026 года Хайден откровенно рассказала о своей бисексуальности.

По данным Википедии, Владимир – олимпийский чемпион 1996 года в Атланте. В течение профессиональной карьеры (1996 – 2017) он провел 69 боев, одержав 64 победы, из которых 54 нокаутом. Он удерживает рекорд по самым длительным суммарным владением титулом чемпиона мира в тяжелом весе, более 12 лет (4 382 дня) и имеет наибольшее количество защит титула (23).