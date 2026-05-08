Післяпологова депресія призвела до алкогольної та наркотичної залежності акторки. Через це опіку над дитиною вона передала колишньому чоловіку, пише 24 Канал.

Як Гайден прокоментувала втрату опіки над донькою?

В інтерв'ю для Us Weekly колишня наречена боксера згадала день, коли підписувала документи про передачу опіки, охарактеризувавши його як "найгірший у своєму житті".

За словами Панеттьєрі, ситуація була критичною, і вона відчувала повну безпорадність.

Я почувалася абсолютно безсилою. Я нічого не могла змінити. Частина мене хотіла боротися, але врешті я мала думати про найважливіше – як усе це вплине на мою доньку,

– розповіла вона.

Попри внутрішній супротив та бажання відстоювати власні інтереси, вона обрала шлях, який був найкращим для її дитини, навіть якщо це коштувало їй зусиль.

Іноді це означає робити найважчі речі у світі заради дитини,

– підсумувала Панеттьєрі.

Що відомо про Панеттьєрі та Кличка?

Пара почала зустрічатися у 2009 році. У грудні 2014 року у них народилася донька Кая-Євдокія, яка наразі проживає з батьком.

У 2018 році стало відомо про їхнє остаточне розставання. За нещодавнім інтерв'ю акторки, весілля не відбулося, зокрема через те, що Володимир у останній момент вирішив його перенести.

У травні 2026 року Гайден відверто розповіла про свою бісексуальність.

За даними Вікіпедії, Володимир – олімпійський чемпіон 1996 року в Атланті. Протягом професійної кар'єри (1996 – 2017) він провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги, з яких 54 нокаутом. Він утримує рекорд за найтривалішим сумарним володінням титулом чемпіона світу у важкій вазі, понад 12 років (4 382 дні) та має найбільшу кількість захистів титулу (23).