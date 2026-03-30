24 Канал розповість про професійну кар'єру, його досягнення, відомі факти з життя, особисті подробиці та інші цікаві моменти.

Яке дитинство було у Володимира Кличка?

Кличко змалку багато подорожував і жив у різних країнах, адже батькова служба в радянській армії змушувала родину часто переїжджати – від Киргизстану до Чехословаччини, а згодом до України.

Бокс став частиною його життя в 14 років, коли він розпочав тренуватися в одному з клубів Києва.

Олімпійська золота медаль Кличка

Коли згадуєш ранні роки Володимира, одразу спадає на думку його аматорська кар'єра, яка розквітла яскраво. Відомим став Олімпійські ігри 1996 року в Атланті, де Кличко здобув золоту медаль у суперважкій вазі. Цей успіх не лише прикрасив його біографію, а й відкрив двері до професійного боксу, де на нього вже чекав світовий ринг. Перехід у профі відбувся того ж року.

За цю перемогу він був нагороджений орденом "За мужність", пише Верховна Рада України.

Кличко планував їхати на Олімпіаду в США у категорії до 91 кілограм, а його брат Віталій у суперважкій вазі здобув ліцензію. За даними BoxRec, Кличко-старший не полетів до Атланти – у його аналізах знайшли стероїди.

Лікар, який працював із Віталієм, пояснював, що їх він приймав за порадою німецького медика для лікування травми, пише BoxingScene. Дехто вважає, що його навмисно "усунули", адже він був головним фаворитом Атланти-1996.

Володимир Кличко здобув золоту олімпійську медаль / Фото інстаграм klitschko

Підписавши контракт із німецькою промоутерською компанією, у 1998 році він здобув вакантний титул інтерконтинентального чемпіона світу WBC.

Тоді йому та його брату Віталію неодноразово пропонували отримати німецьке громадянство, де вони здобули світову популярність, проте обидва відмовлялися від цієї пропозиції.

Коли Кличко завершив свою кар'єру?

Останній значний поєдинок Володимира Кличка відбувся у 2017 році на стадіоні Вемблі проти Ентоні Джошуа й став справжньою подією: 90 тисяч глядачів стали свідками боротьби 41-річного ветерана з молодим і амбітним супротивником.

Хоча Кличко поступився нокаутом у 11-му раунді, це лише підкреслило його велич і стійкість. У серпні того ж року він оголосив про завершення кар'єри, залишивши за собою вражаючий рекорд – 64 перемоги, з яких 53 нокаутом, та 5 поразок.

Він володів титулами WBA, IBF, WBO та The Ring протягом 2006 – 2015 років.

Володимир Кличко та Ентоні Дшожуа / Фото інстаграм Володимира Кличка

Що писали про повернення на ринг Кличка?

Минулого року повідомляли, що Доктор Сталевий Молот може повернутися на ринг, маючи реальні шанси побити рекорд Джорджа Формана й стати найстарішим чемпіоном світу в історії суперважкої ваги.

Особисте життя Володимира Кличка

9 грудня 2014 року він вперше став батьком – народилася його донька Кая-Євдокія від американської акторки Гейден Панеттьєрі.

Гейден – відома голлівудська акторка, яка здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Герої", "Нешвілл" та у фільмі "Крик 4". Пара розлучилася, а особисте життя акторки супроводжувалося складнощами, включно з проблемами з алкоголем та наркотиками. Донька Кая ретельно оберігається від уваги медіа.

Кличко двічі був одружений: перша дружина – київська модель Олександра Авізова (шлюб 1996 – 1998), друга – Гейден Панеттьєрі. Після розлучення з Авізовою він мав романтичні стосунки з кількома відомими жінками:

Магдалена Бржеська – німецька гімнастка, яка підтримувала його після першого шлюбу;

– німецька гімнастка, яка підтримувала його після першого шлюбу; Діана Ковальчук – українська модель, яка будувала кар'єру у США;

– українська модель, яка будувала кар'єру у США; Івон Каттерфельд – німецька співачка, акторка та телеведуча.

Володимир Кличко з донькою та колишньою дружиною Гейден / Фото People

Володимир Кличко у кіно

Український екс‑чемпіон світу з боксу не лише підкорював ринг, а й час від часу з'являвся у кіно: від епізодичних ролей у голлівудських хітах – як у "Одинадцять друзів Оушена" та німецьких комедіях "Красунчик"/"Красунчик 2" – до участі в документальних фільмах про себе та брата Віталія.

Яке відношення має Кличко до Динамо?

Стало відомо, що у 2024 році Володимир Кличко приєднався до Динамо Київ у ролі амбасадора.

Розраховуємо на потужну підтримку своїх фанатів у Німеччині та впевнені, що об'єднання зусиль із таким легендарним амбасадором, як Володимир Кличко, допоможе команді досягти нових висот у єврокубках

– написало Динамо.

Звідки узялося прізвисько Доктор Сталевий Молот?

Його прізвисько "Доктор Сталевий Молот" походить від поєднання докторського ступеня та неймовірної сили його ударів.

Він здобув науковий ступінь кандидата наук у галузі спортивної науки в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Його удари відзначалися точністю, особливо правий прямий, який неодноразово вирішував поєдинки нокаутом. Суперники відзначали, що кожен його удар був схожий на удар молота.