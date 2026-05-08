Попри складний розрив і особисті труднощі акторки, колишнє подружжя зуміло зберегти здорову комунікацію. Про це повідомляє ENEWS.
Які стосунки Кличка з Панеттьєрі?
Гейден наголосила, що між нею та Володимиром досі існує міцний зв'язок, який зародився ще на початку їхнього знайомства.
Я дуже вдячна Володимиру. Ми дуже близькі й маємо глибоку дружбу ще з того часу, як познайомилися, коли мені було 19. Те, що ми не разом, не означає відсутність любові,
– поділилася вона.
За словами акторки, такий формат стосунків є важливим прикладом для їхньої дитини, який показує, що навіть після завершення романтичного етапу батьки можуть залишатися у здорових стосунках.
Гейден називає дівчинку "неймовірним подарунком". Кая росте в гарному оточенні та демонструє сильний характер.
Хто така Гейден Панеттьєрі?
Пара була разом майже десять років із перервами та розлучилася у 2018 році. Незважаючи на те, що вони заручилися у 2013 році, офіційно шлюб так і не уклали.
У них є донька Кая-Євдокія, яка народилася у 2014 році. Зараз вона живе з батьком, оскільки Гейден раніше відмовилася від опіки через боротьбу із залежностями.
Акторка відкрито розповідає про довготривалу боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю, що почалася після важкої післяпологової депресії, і пройшла кілька курсів реабілітації.
Напередодні виходу своєї книги "This Is Me: A Reckoning" 36-річна акторка в інтерв'ю Us Weekly заявила про свою бісексуальність.
Що відомо про Володимира Кличка?
Він став олімпійським чемпіоном на Олімпійських іграх в Атланті 1996 року.
Протягом 12 років (4382 дні) зберігав титул чемпіона світу, що є рекордним за тривалістю володіння чемпіонським поясом у важкій вазі.
У професійній кар'єрі провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги, з яких 54 нокаутом.
Останній поєдинок відбувся у 2017 році проти Ентоні Джошуа, після чого він оголосив про завершення спортивної кар'єри.