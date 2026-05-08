Несмотря на сложный разрыв и личные трудности актрисы, бывшие супруги сумели сохранить здоровую коммуникацию. Об этом сообщает ENEWS.
Какие отношения Кличко с Панеттьери?
Гейден отметила, что между ней и Владимиром до сих пор существует прочная связь, которая зародилась еще в начале их знакомства.
Я очень благодарна Владимиру. Мы очень близки и имеем глубокую дружбу еще с того времени, как познакомились, когда мне было 19. То, что мы не вместе, не означает отсутствие любви,
– поделилась она.
По словам актрисы, такой формат отношений является важным примером для их ребенка, который показывает, что даже после завершения романтического этапа родители могут оставаться в здоровых отношениях.
Гейден называет девочку "невероятным подарком". Кая растет в хорошем окружении и демонстрирует сильный характер.
Кто такая Хейден Панеттьери?
Пара была вместе почти десять лет с перерывами и развелась в 2018 году. Несмотря на то, что они обручились в 2013 году, официально брак так и не заключили.
У них есть дочь Кая-Евдокия, которая родилась в 2014 году. Сейчас она живет с отцом, поскольку Гейден ранее отказалась от опеки из-за борьбы с зависимостями.
Актриса открыто рассказывает о долговременной борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, начавшейся после тяжелой послеродовой депрессии, и прошла несколько курсов реабилитации.
Накануне выхода своей книги "This Is Me: A Reckoning" 36-летняя актриса в интервью Us Weekly заявила о своей бисексуальности.
Что известно о Владимире Кличко?
Он стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх в Атланте 1996 года.
В течение 12 лет (4382 дня) сохранял титул чемпиона мира, что является рекордным по продолжительности владения чемпионским поясом в тяжелом весе.
В профессиональной карьере провел 69 боев, одержав 64 победы, из которых 54 нокаутом.
Последний поединок состоялся в 2017 году против Энтони Джошуа, после чего он объявил о завершении спортивной карьеры.