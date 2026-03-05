Незвичайний образ спортсменки привернув увагу не менше, ніж її виступи на льоду. Після тріумфу на зимових Іграх 2026 року новий стиль швидко підхопили блогери та стилісти по всьому світу, пише kp.ua.

Що означає зачіска?

Halo hair – це техніка фарбування волосся, коли світлі контрастні смуги або кільця розташовують горизонтально навколо голови. Завдяки цьому створюється ефект сяйва або "ореолу", який особливо помітний під час руху.

Саме такий стиль продемонструвала Аліса Лю. За словами спортсменки, вона додає нове світле кільце майже щороку – таким чином її зачіска символічно відображає етапи кар’єри.

Чому цей стиль став вірусним?

Після перемоги фігуристки на зимових Олімпійських іграх відео з halo hair почали активно поширюватися в тіктоці та інстаграмі, збираючи мільйонні перегляди. Хештег #halohair швидко став одним із найпопулярніших у б’юті-сегменті.

Стилісти пояснюють, що популярність тренду пов’язана не лише з ефектним виглядом, а й з практичністю. Оскільки фарбування не зачіпає корені волосся, його не потрібно часто оновлювати – це зручно для людей з активним способом життя.

У результаті стиль, який раніше вважався нішевим експериментом, після успіху Аліси Лю перетворився на один із головних б’юті-трендів весни 2026 року.

Хто така Аліса Лю?