Необычный образ спортсменки привлек внимание не менее, чем ее выступления на льду. После триумфа на зимних Играх 2026 года новый стиль быстро подхватили блогеры и стилисты по всему миру, пишет kp.ua.

Смотрите также Превзошла Роналду: "золотой" костюм Ютты Лердам с Олимпиады-2026 продали за рекордную сумму

Что означает прическа?

Halo hair – это техника окрашивания волос, когда светлые контрастные полосы или кольца располагают горизонтально вокруг головы. Благодаря этому создается эффект сияния или "ореола", который особенно заметен во время движения.

Именно такой стиль продемонстрировала Алиса Лю. По словам спортсменки, она добавляет новое светлое кольцо почти каждый год – таким образом ее прическа символически отражает этапы карьеры.

Почему этот стиль стал вирусным?

После победы фигуристки на зимних Олимпийских играх видео с halo hair начали активно распространяться в тиктоке и инстаграме, собирая миллионные просмотры. Хэштег #halohair быстро стал одним из самых популярных в бьюти-сегменте.

Стилисты объясняют, что популярность тренда связана не только с эффектным видом, но и с практичностью. Поскольку окрашивание не затрагивает корни волос, его не нужно часто обновлять – это удобно для людей с активным образом жизни.

В результате стиль, который ранее считался нишевым экспериментом, после успеха Алисы Лю превратился в один из главных бьюти-трендов весны 2026 года.

Кто такая Алиса Лю?