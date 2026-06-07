Втікає з Росії після перемоги на Ролан Гаррос: юна тенісна зірка змінює громадянство

17-річна росіянка Аліса Октябрьова вирішила остаточно розірвати спортивний зв'язок із країною-агресоркою. Переможниця юніорського Ролан Гаррос перебуває за крок від отримання громадянства Чехії.

Поки російський спорт залишається в ізоляції, його молоді таланти шукають майбутнє за кордоном. Однією з них стала Аліса Октябрьова, яка щойно голосно заявила про себе на кортах Парижа, передає 24 Канал.

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Хто така Аліса Октябрьова?

17-річна тенісистка виграла юніорський турнір Ролан Гаррос-2026, здолавши у фіналі китаянку Сунь Сінжань з переконливим рахунком 6:1, 6:2. Це перший титул Grand Slam у кар'єрі спортсменки та найбільший успіх на міжнародному рівні.

Наразі Октябрьова посідає 309-те місце у світовому рейтингу WTA, однак після перемоги в Парижі її вважають однією з найперспективніших юних тенісисток Європи.

Росіянка обрала Чехію замість батьківщини

За інформацією pulsfid, тенісистка перебуває на фінальній стадії оформлення чеського громадянства. Важливо, що спортсменка фактично виросла саме у Чехії – вона живе там з дворічного віку, тренується у місцевій тенісній системі та представляє один із провідних клубів країни.

Так, це правда. Я отримаю чеський паспорт у найближчі місяці,

– заявила тенісистка.

Директор тенісного клубу Sparta Мирослав Малий підтвердив, що процес натуралізації вже завершено на більшості етапів і отримання паспорта є лише питанням часу.

Таким чином, невдовзі Октябрьова може офіційно виступати під прапором Чехії, остаточно відмовившись від спортивного представництва Росії.

Нагадаємо, напередодні "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва вперше у кар'єрі перемогла на дорослому Ролан Гаррос.