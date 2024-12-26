25-річна нападниця поділилась роликом з партнерками по національній команді. Відео вже зібрало понад 30 мільйонів переглядів та 3 мільйони лайків, повідомляє 24 канал.

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Танці від Леманн

Аліша Лемман у своєму профілі в ТікТок опублікувала відео, у якому танцює разом зі партнерками по збірній Швейцарії. Як музичний супровід гравчиня використала пісню популярної колумбійської співачки – Кароліни Наварро.

Шанувальники оцінили перфоманс від швейцарської нападниці. Гравчиня Ювентуса отримала чималу кількість приємних коментарів під роликом.

Леманн танцює разом з партнерками по збірній: дивіться відео

Авторка пісні Кароліна Наварро також поділилась у своєму профілі відео з запальними танцями Аліши Леманн та іншими гравчинями збірної Швейцарії. Колумбійська співачка також поставила сердечко на ролик.