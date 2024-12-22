Гравчиня активно займається соціальними мережами та розвиває свій бренд за межами футбольного поля. Вона також має сторінку на сервісі для дорослих Onlyfans.

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Зваблива Мадлен Райт

26-річна Мадлен постала перед камерою у вигляді ельфа біля прикрашеної святкової ялинки, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм дівчини.

Для свого образу футболістка використала доволі відвертий зелений костюм з червоними підтяжками. Звабливий вигляд англійської гравчині гармонійно доповнили довгі червоно-білі гольфи.

Мадлен Райт у різдвяному образі / Фото з інстаграму футболістки

Раніше Мадлен Райт виступала за жіночі команди Чарльтона та Лейтон Орієнт, але цього літа завершила кар'єру. Згодом англійська гравчиня повернулась на поле, але наразі залишається без клубу.