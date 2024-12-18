Цього разу кохана гравця шотландського клубу вразила шанувальників пишними грудьми. Підписники оцінили нову фотографію дівчини, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Дар'ї Зотової.

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Чарівна Дар'я Зотова

Дар'я Зотова від природи наділена вродою та з радістю ділиться цим зі своїми шанувальниками. Чарівний погляд коханої Миколи Кухаревича та пишний бюст не залишились без уваги.

Помаранчевий бюстгальтер чудово доповнив образ Дар'ї. Дівчина в одному фото поєднала елегантність, стиль та природну красу.

Дар'я Зотова опублікувала нову світлину / Фото з інстаграму дівчини

Зазначимо, що Микола Кухаревич та Дар'я Зотова перебувають у стосунках понад 2 роки. Останнім часом пара стала публікувати більше фотографій з особистого життя.