Новий діамант Шахтаря: "гірники" підписали гравця молодіжної збірної Бразилії

Донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання чергового новачка. Талановитий бразилець Аліссон Сантана став гравцем "гірників".

Чинний чемпіон України донецький Шахтар активно проводить комплектацію команди. Третім новачком "гірників" став 19-річний півзахисник Аліссон Сантана, пише 24 Канал з посиланням на сайт "гірників".

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Що відомо про новачка "гірників" Аліссона Сантану

Талановитий футболіст підписав з Шахтарем контракт, який розрахований до 2030 року. Аліссон Сантана з успіхом може зіграти на обох флангах атаки, а за потреби й центрфорварда. Рідна позиція бразильця – правий вінгер. Тож його можна розглядати як заміну Олександру Зубкову, який перейшов у Трабзонспор.

Аліссон Сантана приєднався до Шахтаря / фото "гірників"

Аліссон Сантана – вихованець академії "Атлетіко Мінейро". У серпні 2022 року він підписав перший професійний контракт з клубом, а в липні 2023-го дебютував у головній команді.

19-річний вінгер зіграв за основу "гало" 42 матчі (24 в чемпіонаті Бразилії, 6 в Копа Лібертадорес, 4 в Кубку Бразилії, 8 в чемпіонаті Мінейро), забив 3 мʼячі. Чемпіон штату Мінас-Жерайс (2024).

Від січня 2025 року виступає за збірну Бразилії U20 (8 матчів, 1 гол), у складі якої став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки – 2025 (U20).

За даними Transfermarkt, за перехід Аліссона Шахтар заплатив Атлетіко Мінейро 16 мільйонів євро. Проте сам портал його оцінює у 4,5 мільйона.

Взимку "гірниками" стали бразильський нападник Кауан Еліас, за якого заплатили 19 мільйонів євро, та болівієць Дієго Арройо (950 тисяч євро).