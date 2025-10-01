"Кайфуєте та випиваєте": Алієв пообіцяв повезти на нуль українських чоловіків
- Олександр Алієв запропонував своїм критикам поїздку на фронт, щоб вони пересвідчилися в його правоті щодо участі в бойових діях.
- Алієва звинувачують у спробах отримати статус учасника бойових дій без реальної служби на фронті, що викликало критику з боку ветеранів та громадськості.
Колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва неодноразово критикували за псевдослужбу в лавах ЗСУ. Ексзірка "біло-синіх" вирішив відповісти своїм хейтерам.
Олександр Алієв запропонував своїм критикам спільну поїздку на фронт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Власть vs Влащенко.
До теми Алієв потрапив у новий зашквар: ексфутболіст отримав нищівну відповідь від ветерана
Як Алієв відповів своїм критикам?
Ексфутболіст Динамо нагадав, як у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони Києва. У цей час багато його майбутніх критиків тікали з країни.
25 лютого я вступив у тероборону на Оболоні. Я ж не втік. Я не як ось ці ось – я їх називаю шакали, які втекли, помчали,
– заявив Алієв.
Олександр звинуватив своїх хейтерів у псевдопатріотизмі. Мовляв, вони розважаються, коли на передовій воїни ЗСУ боронять Україну.
"Вони (українські військові. – 24 Канал) захищають, а ви собі ходите кайфуєте, сидите відпочиваєте, випиваєте, все спокійно. Ну, летять ракети – ви сховалися в паркінгу, все. А пацани там щодня під кулями перебувають", – сказав Алієв.
Колишній динамівець розповів, що постійно їздить на фронт та допомагає військовим. Олександр запропонував критикам спільну поїздку на нуль, щоб вони пересвідчилися в його правоті.
"Чому ж зараз ви всі ходите кричите, коли вас хапають? Чого ж ви не прийдете здасте ВЛК і спокійно не поїдете на передову? А чому повинні пацани сидіти по три з половиною роки і без ротації? Я прийду, я візьму за руку і повезу вас туди, хоча б день нехай там проведуть", – дорікнув критикам Алієв.
У чому звинувачують Алієва?
Олександр Алієв у своїх соціальних мережах повідомляв, що отримав статус учасника бойових дій. У коментарях його розкритикували за це, оскільки він не був на фронті. Тоді футболіст одразу ж видалив публікацію.
Через певний час ветеран війни Олег Симороз звинуватив Алієва у спробі примазатися до 112-ї бригади ЗСУ. Активіст закликав Оболонський ТЦК мобілізувати Алієва, який прикривається фіктивною службою.
Спортивний журналіст та військовий Андрій Сеньків в ефірі КДК звинуватив Алієва у піарі на війні. Він заявив, що не уявляє ексфутболіста у бойовій частині.