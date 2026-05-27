"Розумію як футболіста": Алієв сказав, чому Караваєв може переходити у Шахтар

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв прокоментував ситуацію навколо переходу Олександра Караваєва у Шахтар. Він не став засуджувати захисника.

Протягом останніх днів однією з найбільш обговорюваних подій став можливий перехід Караваєва з Динамо у Шахтар. Висловися й Алієв, слова якого навів акаунт ФК Ігніс у ТікТок.

Дивіться також Циганков не стане одноклубником партнера по збірній України – джерело повідомило прикру деталь

Що сказав колишній півзахисник "біло-синіх"?

Алієв, який свого часу зіграв за Динамо 134 офіційні поєдинки, не став засуджувати колегу. Він вважає, що попри сім сезонів у футболці киян, Караваєв має підстави для переходу у стан "гірників".

Якщо йому Динамо не запропонувало контракт, я його розумію як футболіста. Він хоче далі грати, а йому не запропонували. Шахтар зробив пропозицію. Я вважаю, що це нормально,

– сказав Олександр.

Алієв додав, що наразі найголовнішим він вважає те, щоб наші команди добре грали у єврокубках та приносили очки у скарбничку країни.

Зазначимо, що друг Алієва та одноклубник по ФК Ігніс Артем Мілевський теж висловився про можливий перехід в українському футболі. Він зазначив, що не надто розуміє таке рішення гравця, але теж не критикував флангового захисника.

Що відомо про кар’єру Караваєва?

Олександр з 13 років займався футболом в академії Шахтаря. Він тривалий час перебував у системі донецького клубу, проте здебільшого виступав в орендах і так і не зіграв жодного офіційного матчу за основну команду "гірників".

Однією з причин гіпотетичного переходу Караваєва у Шахтар вважається те, що футболіста не влаштовувала тривалість контракту запропонованого Динамо.

З 2015 року Караваєв провів за збірну України 50 матчів і відзначився трьома забитими м'ячами.