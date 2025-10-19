Чи служив Алієв у ЗСУ: офіційна відповідь з бойової бригади
- Олександр Алієв дійсно проходив службу у 112-й окремій бригаді територіальної оборони з 24.02.2022 по 22.03.2023, але зараз не служить у цій частині.
- У інтерв'ю Алієв стверджував, що продовжує службу в іншій частині, проте ветеран війни Олег Симороз заперечив його причетність до 112-ї бригади ЗСУ.
Колишнього гравця Динамо та збірної України Олександра Алієва неодноразово звинувачували у фіктивній службі в лавах ЗСУ. Сам ексфутболіст заперечував усі докори у піарі на військовій темі.
В інтерв'ю Славі Дьоміну Олександр Алієв заявив, що продовжує військову службу. 24 Канал зробив офіційний запит до 112-ї окремої бригади територіальної оборони стосовно служби ексзірки Динамо.
Чи проходить службу Алієв у лавах ЗСУ?
Редакція 24 Каналу отримала відповідь на запитання, чи служив і чи рахується у 112 ОБрТро Олександр Алієв.
Колишній футболіст Динамо дійсно проходив службу у цій бойовій частині у період з 24.02.2022 по 22.03.2023. Згодом він був виключений зі списку особового складу військової частини.
На цей час Олександр Алієв не проходить військову службу у зазначеній військовій частині.
Офіційна відповідь 112 бригади щодо служби Алієва / фото 24 Каналу
Що казав Алієв про службу у ЗСУ?
Під час інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну, яке вийшло 22 травня 2025 року, Олександр Алієв повідомив, що з перших днів війни пішов у 129-й батальйон 112-ї бригади.
На момент запису Алієв заявив, що продовжує службу, але був відряджений в іншу частину. Ексфутболіст зауважив, що постійно перебуває у частині, але має більше вільного часу, ніж у перші дні війни.
Після виходу інтерв'ю ветеран війни Олег Симороз заявив, що Алієв не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади ЗСУ. Активіст звернувся до Оболонського ТЦК, щоб вони звернули увагу на колишню зірку Динамо та збірної України.
