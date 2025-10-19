Колишнього гравця Динамо та збірної України Олександра Алієва неодноразово звинувачували у фіктивній службі в лавах ЗСУ. Сам ексфутболіст заперечував усі докори у піарі на військовій темі.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Олександр Алієв заявив, що продовжує військову службу. 24 Канал зробив офіційний запит до 112-ї окремої бригади територіальної оборони стосовно служби ексзірки Динамо.

Чи проходить службу Алієв у лавах ЗСУ?

Редакція 24 Каналу отримала відповідь на запитання, чи служив і чи рахується у 112 ОБрТро Олександр Алієв.

Колишній футболіст Динамо дійсно проходив службу у цій бойовій частині у період з 24.02.2022 по 22.03.2023. Згодом він був виключений зі списку особового складу військової частини.

На цей час Олександр Алієв не проходить військову службу у зазначеній військовій частині.

Офіційна відповідь 112 бригади щодо служби Алієва / фото 24 Каналу

Що казав Алієв про службу у ЗСУ?