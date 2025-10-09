Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Алієв був визнаний винним за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Адвокат експівзахисника намагався знайти виправдання своєму клієнту, але суд виніс неприємний вирок для Алієва.

Через п'яну їзду Олександр Алієв повинен сплатити штраф у вигляді 17 тисяч гривень. Окрім цього грошового штрафу колишній футболіст отримав заборону на кермування транспортними засобами терміном на один рік, пише 24 Канал із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Яке покарання суд виніс Алієву?

Як зазначено у постанові, 12 квітня поточного 2025 року близько 14:10 на бульварі Чоколівському у Києві місцева поліція зупинила люксовий автомобіль марки Mercedes-Benz G-350, за кермом якого якраз перебував Алієв.

Правоохоронці зафіксували, що колишній футболіст кермував транспортним засобом у нетверезому стані, а його поведінка була неадекватною. Від проходження медичного огляду водій відмовився. Патрульна поліція Києва додатково повідомляла, що водій та його пасажирка не реагували на вимогу поліцейських припинити протиправні дії.

"Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль", – розповідали правоохоронці.

Під час судового засідання Алієв не визнав своєї провини, аргументувавши це тим, що поліція не мала підстав зупиняти його автівку. Адвокат колишнього футболіста київського Динамо намагався закрити провадження, через брак складу правопорушення. Суд не пішов на зустріч захиснику ексфутболіста. Водночас адвокат Алієва наполягав, що патрульні мали б керуватись іншою інструкцією, адже його клієнт є військовослужбовцем.

До слова. Олександр Алієв в інтерв'ю Славі Дьоміну раніше розповідав, що не брав участі в прямому бойовому контакті з російськими окупантами. Натомість від початку повномасштабної війни Олександр служить у 129-му батальйоні 112-ї бригади тероборони, що базується на Оболоні в Києві.

Суду не було надано доказів, що дана справа, пов`язана з виконанням військового обов`язку або під час виконання службових обов`язків. Тому Олександр Алієв поніс своє покарання.

Що ще відомо про скандальний інцидент на дорозі з Алієвим?