У хорватському Загребі триває чемпіонат світу-2025 з боротьби. Збірна України поповнила медальну скарбничку золотою нагородою.

У четвер, 18 вересня, на чемпіонаті світу-2025 з боротьби відбувся фінал у ваговій категорії до 72 кілограмів. За золоту нагороду змагалися українка Алла Белінська і представниця Туреччини Несрін Баш, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Виграла "золото" Афін-2004 та брала участь у талант-шоу: де зараз борчиня Ірина Мерлені

Як українка Белінська стала чемпіонкою світу?

У фінальній сутичці Белінська впевнено перемогла віцечемпіонку Європи. Українка достроково розгромила суперницю з рахунком 6:0. До речі, у фіналі ЧЄ-2024 Белінська перемогла Баш з рахунком 5:0.

Алла Белінська – чемпіонка світу-2025 / фото Асоціації спортивної боротьби України

Ця золота медаль чемпіонки світу стала першою в кар'єрі 29-річної борчині. Востаннє українки здобували найвищу нагороду на світових форумах сім років тому. На ЧС-2018 чемпіонкою стала Алла Черкасова у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Для збірної України це друга медаль на чемпіонаті світу-2025. Раніше Марія Винник здобула "срібло" у ваговій категорії до 59 кілограмів у жінок.

Довідка. Чемпіонат світу-2025 з боротьби триватиме у Загребі до 21 вересня.

Шлях Белінської до "золота" ЧС-2025

Алла Белінська вшосте брала участь у чемпіонаті світу з боротьби. Найвищим її досягненням було 8 місце на ЧС-2019.

На чемпіонатах Європи Белінська двічі вигравала "золото" (2021, 2025), одне "срібло" (2023) та одну "бронзу" (2022).

У 1/8 фіналу ЧС-2025 Белінська перемогла Вероніку Вільк з Хорватії, у 1/4 фіналу здолала бронзову призерку Євро-2024 Полен Лекарпентьє (4:2), а у півфіналі – киргизстанку Нурзат Нуртаєву (11:6).

Раніше ми розповідали, хто з українських спортсменів змінював громадянство.