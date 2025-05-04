"Доведеться пережити шторм": ексчемпіон світу назвав переможця мегафайту року

Цього року на поціновувачів боксу та пересічних глядачів очікує чимало фантастичних поєдинків. В одному з них Сауль Альварес битиметься проти Теренса Кроуфорда.

Тоні Белью поділився думками щодо на бою Альварес – Кроуфорд. Колишній чемпіон світу назвав переможця вогняного протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Читайте також Альварес і Кроуфорд провели першу битву поглядів: відео дуелі

Хто переможе у бою за "абсолют"

Тоні Белью заявив, що Теренс Кроуфорд переважає Сауля Альвареса за рівнем боксерського інтелекту та швидкості. Тому, на його думку, "Мисливець" зможе перемогти абсолютного чемпіона світу.

Проте колишній чемпіон світу наголосив, що Кроуфорду буде складно у бою проти Альвареса. Однак у Теренса є все, щоб здолати мексиканського боксера.

Це буде складно. Кроуфорду необхідно бути ідеальним, але він збудував кар'єру на своїй ідеальності. Я думаю, що його додаткова перевага у швидкості стане важливим чинником. Канело постійно чинитиме тиск, а Кроуфорду доведеться пережити шторм. Але я передбачаю, що він зробить достатньо і буде більш неупередженим у чудовому бою, в якому він може перемогти за очками,

– сказав Белью.

Зазначимо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 12 вересня 2025 року у Лас Вегасі. На кону протистояння звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Нагадаємо, що у суботу 3 травня Сауль Альварес бився проти Вільяма Скалла. "Канело" переміг кубинського боксера та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.