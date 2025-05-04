Оголошено офіційну дату довгоочікуваної битви Альварес – Кроуфорд

У ніч з 3 на 4 травня, в Ер-Ріяді відбулося велике шоу боксу. Його головною подією був бій за статус абсолютного чемпіона світу Сауль Альварес – Вільям Скулл.

Мексиканець здобув перемогу одноголосим рішенням суддів. Одразу після цього Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх оголосив ім'я наступного суперника "Канело", повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Коли відбудеться бій

Як і очікувалося, ним стане чемпіон WBA в першій середній вазі Теренс Кроуфорд. Чи не найочікуваніша битва сучасності між зірками боксу відбудеться в Лас-Вегасі.

Вони вийдуть на ринг 12 вересня. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другому середньому дивізіоні, яке напередодні здобув Сауль Альварес.

До слова. Теренс Кроуфорд свій останній бій провів у серпні минулого року. Тоді він переміг Ісраїла Мадрімова одноголосим рішенням суддів.

Зазначимо, що 37-річний "Мисливець" буде боксувати за статус абсолюта вже у третьому для себе дивізіоні. Раніше він здобував це звання у першій напівсередній та напівсередній вазі. Американець досі залишається непереможеним на професійному рівні.