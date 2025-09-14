У Лас-Вегасі відбувся грандіозний вечір боксу. Його головною подією став поєдинок між Саулем Альваресом і Теренсом Кроуфордом

На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Заради цієї битви непереможний американець піднявся одразу на дві вагові категорії, інформує 24 Канал.

Як минув бій Альварес – Кроуфорд?

Мексиканець бився у своїй природній вазі, проте це не вилилося з самого початку бою в його перевагу. Багато хто вважав фаворитом "Канело" саме через перевагу в габаритах і силі, адже під час кар'єри він підіймався навіть у напівважку вагу (до 79,3 кілограма), а американець розпочинав свій шлях у першій напівсередній (до 63,5 кілограмів).

Проте Кроуфорд зі старту продемонстрував свій клас. Він виглядав більш рухливим і завдавав більше точних ударів.

Американець з перших секунд зайняв центр рингу, але не форсував події, а "Канело" у своїй звичній манері намагався пресингувати та тіснити суперника до канатів.

Мексиканець вицілював корпус Кроуфорда дальніми та боковими ударами, на що той відповідав вибуховими контратаками, завдяки яким забирав більшість раундів за очками. Альварес ближче до екватора бою підняв темп бою, але американець гарно рухався та не дозволяв мексиканському бійцю вийти на зручну для себе дистанцію.

Він шукав слабке місце в обороні Теренса, проте той успішно ховався за блоком. При цьому американець блискавично атакував у відповідь.

У дев'ятому раунді Кроуфорд завдав кілька небезпечних ударів, а у відповідь отримав в пах, через що довелося взяти паузу для відновлення. Сауль намагався увімкнути потужність, але через якісну роботу американця на ногах йому так і не вдалося спіймати суперника силовим ударом.

Врешті-решт протистояння пройшло всі 12 раундів. За його підсумками Теренс Кроуфорд відібрав усі пояси мексиканця – судді віддали йому перемогу одноголосим рішенням – 116:112, 115:113, 115:113.

Кроуфорд – Альварес: дивіться відеоогляд бою

Що відомо про переможця бою?