Чимало експертів вважають, що наразі ніхто не здатен завдати українцю першої поразки в кар'єрі. Своєю думкою щодо цього поділився британський тренер Бен Девісон, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також Я битиму його по голові, – Джошуа зухвало анонсував своє повернення на ринг

Хто має найбільше шансів здолати Усика?

Відомий наставник назвав боксера, який має найбільше шансів перемогти Олександра Усика. Він виділив британського 20-річного бійця, якого називають новим Майком Тайсоном.

Зараз багато розмов про те, який бій правильний для Усика. Я вірю, що він повинен битися з Мозесом Ітаумою. Зараз немає нікого з кращими шансами перемогти Олександра, ніж ця людина. Це те, що я щиро відчуваю,

– сказав Девісон.

Також Бен Девісон висловився про майбутнє свого перспективного підопічного. Він вважає, що британець має перспективу стати найкращим боксером свого покоління:

"Я не думаю, що Велика Британія коли-небудь виховувала найкращого боксера незалежно від вагової категорії. Не думаю, що є інший супертяж, якщо не говорити про Усика, і не думаю, що є інший британський боєць надважкої ваги, який має потенціал стати кращим боксером у світі P4Р – ось що ми маємо, коли мова йде про Мозеса Ітауму".

Важливо. Раніше британець заявляв, що хотів би провести бій з Олександром Усиком. При цьому він був дуже скромний у своїх висловлюваннях, тому сказав, що не буде кидати виклик українцю, адже ще не заслужив на цей шанс.

Нагадаємо, що раніше Тоні Белью висловлювався про потенційний бій Усик – Ітаума. Він розповів, чи варто британцю проводити таку битву.

Що відомо про Мозеса Ітауму?