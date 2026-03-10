Усик завершуватиме програму боксерського вечора в єгипетській Гізі головним івентом, але перед цим володар титулів WBA, WBO та IBF у напівважкій вазі Дмитро Бівол проведе обов'язковий захист проти Міхаеля Айферта, пише інсайдер Ден Рафаель у мережі X.

За словами Рафаеля, у вівторок, 10 березня, мали відбутися торги IBF щодо промоутерської організації бою Бівола і Айферта. Проте вони були скасовані, оскільки обидва боксери повідомили, що вже підписали угоду. Їхня зустріч запланована на 23 травня біля пірамід у Гізі на pay-per-view івенті, головною окрасою якого стане бій Олександра Усика з Ріко Верховеном.

Бівол мав провести свій захист ще у липні 2025 року, але через операцію на спині домігся відтермінування поєдинку з Айфертом. Останній раз він виходив на ринг у лютому 2025-ого проти ще одного росіянина Артура Бетербієва, якого переміг у реванші.

Хто такий Дмитро Бівол?

За даними статистичного порталу BoxRec, народжений у Киргизстані росіянин провів 25 професійних поєдинків, в яких здобув 24 перемоги, половину нокаутом.

Єдина його поразка сталася у першій зустрічі з Бетербієвим у Саудівській Аравії. Вже за чотири місяці відбувся реванш, у якому представник країни-агресора відібрав назад пояси у співвітчизника.

Які подальші кар'єрні плани Олександра Усика?